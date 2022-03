Gold में तेजी से राकेश झुनझुनवाला के पसंदीदा Titan की बढ़ेगी चमक! इन शेयरों में भी अच्छे रिटर्न का अनुमान

सोने में तेजी के चलते कुछ बुलियन शेयर एक बार फिर डिमांड में हैं. आगे उनमें मोमेंटम बने रहने की उम्मीद है.

जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते जहां इक्विटी में दबाव रहा है, सोने की डिमांड बढ़ी है.

Gold Stocks in Demand: जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते जहां इक्विटी मार्केट में दबाव रहा है. वहीं सोने की डिमांड एक बार फिर बढ़ी है. सोना इस साल अबतक MCX पर 10 फीसदी मजबूत हुआ है, जबकि हाजिर बाजार में भी इसकी कीमतें 8 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है. सोने में तेजी के चलते कुछ बुलियन शेयर एक बार फिर डिमांड में हैं. आगे उनमें मोमेंटम बने रहने की उम्मीद है. एक्सपर्ट का मानना है कि खराब ग्लोबल इक्विटी मार्केट सेंटीमेंट के चलते Gold में अभी तेजी जारी रहने वाली है. ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में चुनिंदा बुलियन शेयर दौड़ लगा सकते हैं, जो सीधे गोल्ड प्राइस से जुड़े हैं. Gold छू सकता है 2100 डॉलर का लेवल IIFL के VP-रिसर्च अनुज गुप्ता का कहना है कि सोने में इस साल अबतक डबल डिजिट में रिटर्न मिल चुका है. घरेलू बाजार की बात करें तो सोना कुछ दिन पहले ही MCX पर 55000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. हालांकि अभी यह कुछ मुनाफा वसूली के बाद MCX पर 52525 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. लेकिन इसका नियर टर्म आउटलुक मजबूत है. अगले 2 से 3 महीनों में सोना जहां इंटरनेशनल मार्केट में 2050 डॉलर प्रति औंस से 2100 डॉलर प्रति औंस का भाव छू सकता है. वहीं MCX पर यह 57000 का लेवल एक बार फिर क्रॉस कर सकता है. इक्विटी मार्केट पर दबाव के चलते आगे भी सेफ हैवन डिमांड इसमें बनी रहने की उम्मीद है. उन्होंने Titan, Kalyan Jewellers और Radhika Jeweltech में निवेश की सलाह दी है. Titan Titan के शेयर की कीमत पिछले 2 महीनों में 10 फीसदी से अधिक बढ़ी है और अभी यह 2493 रुपये के लेवल पर यह कारोबार कर रहा है. टेक्निकली स्टॉक अभी पॉजिटिव जोन में है और यहां से अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है. फंडामेंटली यह शेयर प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट है. Titan अगले 5 से 6 महीने में 2700 रुपये से 2800 रुपये का लेवल दिखा सकता है. निवेशक इस टारगेट के लिए 2150 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ शेयर खरीद या होल्ड कर सकते हैं. Radhika Jeweltech Ltd Radhika Jeweltech साल 2022 में अब तक 28 फीसदी चढ़ा है. फिलहाल यह 161 के लेवल पर कारोबार कर रहा है. स्टॉक के फंडामेंटल बेहतर नजर आ रहे हैं. 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए, आपरेशन से कंपनी को आने वाला रेवेन्यू 41 फीसदी बढ़कर 92 करोड़ रुपये रहा है. जबकि PAT इस दौरान 34 फीसदी बढ़कर 11.27 करोड़ रुपये हो गया है. टेक्निकली स्टॉक में अपट्रेंड है और यहां से बेहतर तेजी की उम्मीद है. आने वाले कुछ महीनों में शेयर 190 रुपये से 200 रुपये का लेवल टच कर सकता है इस टारगेट के लिए निवशकों को 118 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ 140 रुपये से 150 रुपये की रेंज में खरीदारी करनी चाहिए. Kalyan Jewellers Kalyan Jewellers ने पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में PAT में 16 फीसदी और रेवेन्यू में 17 फीसदी की ग्रोथ हासिल की है. तकनीकी रूप से शेयर का भाव ओवरसोल्ड जोन में है. पिछले कुछ कारोबारी दिनों में यह निचले स्तरों से रिकवर होकर 61 रुपये के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है. टेक्निकली इस शेयर में रिकवरी की उम्मीद है. अगले 2 से 3 महीनों में शेयर के लिए 80 रुपये से 85 रुपये का टारगेट बनाकर निवेश करें. इसके लिए 44 रुपये पर स्टॉपलॉस लगाएं. शेयर में एंट्री के लिए मौजूदा भाव वाजिब दिख रहा है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

