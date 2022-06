Rakesh Jhunjhunwala के निवेश वाली इस कंपनी पर ब्रोकरेज बुलिश, इस साल अब तक 57% टूटा भाव, क्या अब है निवेश का मौका?

नजारा टेक्नोलॉजीज (Nazara Technologies) का शेयर आज 4.32 फीसदी की तेजी के साथ 1044 रुपये के भाव पर बंद हुआ है.

इंट्रा डे में यह शेयर एक समय पर 1058 रुपये के भाव पर पहुंच गया था.

Nazara Technologies: राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) के निवेश वाली गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज (Nazara Technologies) के शेयरों में आज 4.32 फीसदी का उछाल देखने को मिला है. गुरुवार को NSE पर यह शेयर 1044 रुपये के भाव पर बंद हुआ है. वहीं, इंट्रा डे में यह शेयर एक समय पर 1058 रुपये के भाव पर पहुंच गया था. पिछले साल अक्टूबर में यह स्टॉक बढ़कर 3,356 रुपये के लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया था, हालांकि, तब से झुनझुनवाला के इस शेयर में 68 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है. कंपनी के शेयरों में इस साल अब तक 57 फीसदी से अधिक की गिरावट देखने को मिली है. हालांकि, डोमेस्टिक रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज इस स्टॉक को लेकर बुलिश है. ब्रोकरेज फर्म ने नाज़ारा टेक्नोलॉजीज पर कवरेज शुरू किया है और फर्म का मानना है कि इस स्टॉक का वैल्यूशन ‘रिच’ है. Hero MotoCorp के बाइक-स्कूटर 1 जुलाई से हो जाएंगे महंगे, जानिए नई कीमतें ब्रोकरेज फर्म की राय जेएम फाइनेंशियल ने स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी है. eSports Nazara का सबसे बड़ा (FY22 में 49% रेवेन्यू शेयर) और तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट है. नज़ारा की Nazara की eSports सब्सिडियरी Nodwin के पास भारत में 80 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है. जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि ग्लोबल ईस्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म, गेम पब्लिशर्स और ब्रांड्स के साथ नज़ारा की साझेदारी से इसे भारत में ईस्पोर्ट कारोबार में और मजबूती मिलेगी. Monkeypox को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने पर विचार, WHO ने बुलाई विशेष बैठक नज़ारा टेक ने बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट तय की नजारा टेक्नोलॉजीज के बोर्ड ने शेयरों के बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट 27 जून तय की है. कंपनी के बोर्ड ने शेयरधारकों द्वारा रखे गए प्रत्येक शेयर के बदले एक शेयर के बोनस को मंजूरी दी. नजारा टेक ने पिछले हफ्ते एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, “कंपनी के निदेशक मंडल ने 27 जून, 2022 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है.” (Surbhi Jain)

