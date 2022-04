Top Investors Portfolio: राकेश झुनझुनवाला, दमानी जैसे निवेशकों का बदला पोर्टफोलियो, उथल पुथल के दौर में कहां लगाया दांव, किन शेयरों ने बनाई दूरी

Tracking Top Investors Portfolio: वित्त वर्ष 2022 की अंतिम यानी चौथी तिमाही में दिग्गज निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ नए शेयर जोड़े हैं, कुछ में हिस्सेदारी बढ़ाई या घटाई है.

शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक समय समय पर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहते हैं. (File)

Rakesh Jhunjhunwala, RK Damani Latest Portfolio: शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला, आरके दमानी और डॉली खन्ना समय समय पर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहते हैं. ये बदलाव बाजार के मूड व माहौल और शेयरों या कंपनी के फंडामेंटल के आधार पर होते हैं. वित्त वर्ष 2022 की अंतिम यानी चौथी तिमाही में भी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ नए शेयर जोड़े हैं, कुछ में हिस्सेदारी बढ़ाई या घटाई है. यह वह दौर था, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगाई के चलते बाजार में काफी उथल पुथल देखने को मिला. रिटेल निवेशकों की नजर भी इनके पोर्टफोलियो पर हमेशा रहती है. ऐसे में अबतक के अपडेट के आधार पर हम इनके लेटेस्ट पोर्टफोलियो की जानकारी दे रहे हैं. राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो मार्च तिमाही में राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल 3 शेयरों में बदलाव का अपडेट दिख रहा है. उन्होंने मार्च तिमाही में Escorts Ltd. और Wockhardt Ltd. में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 1 फीसदी से भी कम कर ली है. दिसंबर तिमाही में Escorts में उनके पास 5.2 फीसदी हिस्सेदारी थी. जबकि Wockhardt में 2.3 फीसदी हिस्सेदारी थी. वहीं Canara Bank में बिग बुल ने 0.4 फीसदी हिस्सेदारी बढ़ाकर करीब 2 फीसदी कर ली है. उनके पास बैंक के अब 35,597,400 शेयर हैं. राधाकिशन दमानी का पोर्टफोलियो राकेश झुनझुनवाला के गुरू कहे जाने वाले राधाकिशन दमानी ने मार्च तिमाही में VST Industries में 0.1 फीसदी हिस्सेदारी बढ़ाकर 32.3 फीसदी की ली है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के अब 4,993,204 शेयर हैं. जबकि Blue Dart Express Ltd. में 0.1 फीसदी हिस्सेदारी घटाकर 1.4 फीसदी कर ली है. उनके पास कंपनी के 331,770 शेयर हैं. डॉली खन्ना का पोर्टफोलियो डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो में 3 नए शेयर शामिल हुए हैं. उन्होंने Sharda Cropchem Ltd. में 1.4 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 1,243,710 शेयर हैं. वहीं Sandur Manganese & Iron Ores में 1.5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है और उनके पास कंपनी के 137,608 शेयर हैं. जबकि Khaitan Chemicals & Fertilizers में 1 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है और उनके पास कंपनी के 989,591 शेयर हैं. इसके अलावा उन्होंने Prakash Pipes में 1 फीसदी, Ajanta Soya में 0.4 फीसदी, Mangalore Chemicals & Fertilizers में 0.2 फीसदी और Aries Agro में 0.1 फीसदी हिस्सेदारी बढ़ाई है. जबकि Tinna Rubber and Infrastructure में 0.1 फीसदी, NCL Industries में 0.1 फीसदी, Rain Industries में 0.1 फीसदी, Deepak Spinners में 0.1 फीसदी और Talbros Automotive Components में 0.6 फीसदी हिस्सेदारी घटाई है.

