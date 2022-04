Canara Bank: राकेश झुनझुनवाला का इस PSU बैंक पर बढ़ा भरोसा, मार्च तिमाही में खरीदे 65 लाख शेयर, 1 साल में मिला है 70% रिटर्न

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio: शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव हुआ है. उन्होंने सरकारी क्षेत्र के बैंक Canara Bank में मार्च तिमाही के दौरान अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है. राकेश झुनझुनवाला की अब बैंक में 1.96 फीसदी हिस्सेदारी हो गई है. यानी दिसंबर तिमाही की तुलना में 0.36 फीसदी ज्यादा. बीएसई पर कंपनी द्वारा Q4FY22 के लिए शेयरहोल्डिंग पैटर्न की दी गई जानकारी के अनुसार राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में Canara Bank के 35597400 शेयर हैं. बता दें कि यह शेयर बीते 1 साल के मल्टीबैगर शेयरों में शामिल रहा है. राकेश झुनझुनवाला ने 65 लाख शेयर खरीदे मार्च तिमाही की होल्डिंग के अनुसार राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में Canara Bank के 35597400 शेयर शामिल हैं. जिनकी मौजूदा वैल्यू 884 करोड़ रुपये है. जबकि दिसंबर तिमाही में उनके पोर्टफोलियो में बैंक के 29,097,400 शेयर थे. यानी जनवरी से मार्च तिमाही में उन्होंने बैंक के 65 लाख शेयर खरीदे हैं. बीते 1 साल की बात करें तो शेयर ने निवेशकों को करीब 70 फीसदी रिटर्न दिया है. जबकि इस साल अबतक की बात करें तो शेयर में 20 फीसदी रिटर्न मिला है. Canara Bank को Q3 में 1502 करोड़ का मुनाफा वित्त वर्ष 2022 की दिसंबर तिमाही में PSU सेक्टर के Canara Bank ने शानदार नतीजे पेश किए थे. दिसंबर तिमाही में बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 115 फीसदी बढ़कर 1502 करोड़ रुपये रहा था. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में Canara Bank की ब्याज आय दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 14.1 फीसदी बढ़कर 6945 करोड़ रुपये रही थी. तिमाही आधार पर बैंक की प्रोविजनिंग 3,360 करोड़ रुपये से घटकर 2,245 करोड़ रुपये पर आ गई. बैंक की लोन ग्रोथ रेट में सालाना आधार पर 9.1 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली. बैंक का प्रोविजन कवरेज रेश्यो 82.44 फीसदी से बढ़कर 83.26 फीसदी पर रहा. तीसरी तिमाही में बैंक के एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला. तिमाही दर तिमाही आधार पर बैंक का ग्रॉस एनपीए 8.42 फीसदी से घटकर 7.80 फीसदी पर आ गया. वहीं इस दौरान नेट एनपीए 3.21 फीसदी से घटकर 2.86 फीसदी रह गया.

