Jhunjhunwala vs Damani: H1CY22 में दिग्गज निवेशकों के टॉप शेयर हुए ‘धड़ाम’, कहां सबसे ज्यादा नुकसान

बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला हों या राधाकिशन दमानी, इन्हें 2022 में अपनी टॉप होल्डिंग में सैंकड़ों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है.

साल 2022 के करेक्शन में दिग्गज निवेशकों के पोर्टफोलियो का भी गणित बिगड़ गया है. (File)

Rakesh Jhunjhunwala/RK Damani Portfolio: शेयर बाजार में साल 2022 की गिरावट में दिग्गज निवेशकों के पोर्टफोलियो की भी गणित बिगड़ गई है. इस दौरान कई मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में भारी गिरावट आई है. बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला हों या राधाकिशन दमानी, इन्हें अपनी टॉप होल्डिंग में सैंकड़ों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है. Avenue Supermarts, India Cements, Tata Motors, Titan Company और Star Health जैसे शेयरों की हवा निकल गई है. इनमें 20 से 37 फीसदी की बड़ी गिरावट देखने को मिली है. हमने इस रिपोर्ट में उन्हीं शेयरों का हवाला दिया है जो दिग्गज निवेशकों के पोर्टफोलियो में वैल्यू के लिहाज से टॉप होल्डिंग हैं. राधाकिशन दमानी की टॉप होल्डिंग Avenue Supermarts राधाकिशन दमानी के पोर्टफोलियो में शामिल सबसे बड़े स्टॉक Avenue Supermarts में इस साल 27 फीसदी के करीब गिरावट आई है. शेयर इस साल 4712 रुपये से कमजोर होकर अभी 3423 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. कंपनी में उनकी 65.2 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 422,159,156 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 145621.7 करोड़ है. VST Industries VST Industries में इस साल 5 फीसदी के करीब गिरावट आई है. शेयर इस साल 3204 रुपये से कमजोर होकर अभी 3050 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. कंपनी में राधाकिशन दमानी की 32.3 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 4,993,204 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 1523 करोड़ है. United Breweries राधाकिशन दमानी के पोर्टफोलियो में शामिल United Breweries में इस साल 7 फीसदी के करीब गिरावट आई है. शेयर इस साल 1562 रुपये से कमजोर होकर अभी 1456 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. कंपनी में उनकी 1.2 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 3,195,834 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 464 करोड़ है. India Cements India Cements में इस साल 22 फीसदी के करीब गिरावट आई है. शेयर इस साल 200 रुपये से कमजोर होकर अभी 156 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. कंपनी में राधाकिशन दमानी की 12.7 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 39,281,694 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 617 करोड़ है. Sundaram Finance Sundaram Finance में इस साल 28 फीसदी के करीब गिरावट आई है. शेयर इस साल 2462 रुपये से कमजोर होकर अभी 1761 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. कंपनी में राधाकिशन दमानी की 2.4 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 2,630,434 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 461 करोड़ है. Trent Ltd. Trent Ltd. में इस साल 2.5 फीसदी के करीब गिरावट आई है. शेयर इस साल 1056 रुपये से कमजोर होकर अभी 1081 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. कंपनी में राधाकिशन दमानी की 1.5 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 5,421,131 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 591 करोड़ है. राकेश झुनझुनवाला की टॉप होल्डिंग Fortis Healthcare राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल हेल्थकेयर स्टॉक Fortis में इस साल 23 फीसदी के करीब गिरावट आई है. शेयर इस साल 310 रुपये से कमजोर होकर अभी 237 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. कंपनी में उनकी 4.2 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 31,950,000 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 758 करोड़ है. Tata Motors आटो कंपनी Tata Motors के शेयरों में इस साल अबतक 17 फीसदी गिरावट आ चुकी है. शेयर इस साल 498 रुपये से कमजोर होकर 415 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. Tata Motors में राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 1.2 फीसदी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 39,250,000 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 1641 करोड़ है. Titan Company राकेश झुनझुनवाला का सबसे पसंदीदा और लंबे समय से पोर्टफोलियो में शामिल Titan Company में इस साल अबतक 23 फीसदी गिरावट रही है. शेयर इस साल 2524 रुपये से कमजोर होकर अभी 1947 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. Titan में राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 5.1 फीसदी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 44,850,970 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 8725 करोड़ है. Star Health and Allied Insurance राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल इंश्योरेंस स्टॉक Star Health में इस साल 37 फीसदी के करीब गिरावट आई है. शेयर इस साल 774 रुपये से कमजोर होकर अभी 491 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. कंपनी में उनकी 17.5 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 100,753,935 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 4972 करोड़ है. इनमें मिला अच्छा रिटर्न Metro Brands राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल Metro Brands में इस साल 32 फीसदी के करीब तेजी रही है. 1 जनवरी से अबतक शेयर 454 रुपये से बढ़कर 600 रुपये पर आ गया. कंपनी में उनकी 14.4 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 39,153,600 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 2335 करोड़ है. Indian Hotels Company राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल होटल स्टॉक Indian Hotels Company में इस साल 22 फीसदी के करीब तेजी रही है. 1 जनवरी से अबतक शेयर 184 रुपये से बढ़कर 225 रुपये पर आ गया. कंपनी में उनकी 2.1 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 30,016,965 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 679 करोड़ है.

