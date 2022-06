TCOM में मिल सकता है 74% रिटर्न, टाटा ग्रुप के इस स्टॉक में राकेश झुनझुनवाला ने भी लगाया है पैसा

Tata Communications मैनेजमेंट प्रोडक्ट इनोवेशन, न्यू लॉन्चिंग, हायर कस्टमर वॉलेट शेयर और टापलाइन ग्रोथ बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल फिटनेस पर है.

निवेश के लिए टाटा ग्रुप के शेयर टाटा कम्युनिकेशंस पर नजर रख सकते हैं. (reuters)

Tata Communications: अगर आप निवेश के लिए किसी बेहतर विकल्प की तलाश में हैं तो टाटा ग्रुप के शेयर टाटा कम्युनिकेशंस (Tata Communications) पर नजर रख सकते हैं. कंपनी के बेहतरीन फंडामेंटल को देखते हुए दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी की बैलेंसशीट मजबूत है और कैश फ्लो भी बेहतर बना हुआ है. टापलाइन ग्रोथ बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल फिटनेस और न्यू लॉन्चिंग पर फोकस है. आने वाले दिनों में बिजनेस बेहतर होते जाने की उम्मीद है. बाजार के दिग्गज निवेयाक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी यह शेयर शामिल हैं. उनकी कंपनी में 1.1 फीसदी हिस्सेदारी है और पोर्टफोलियो में Tata Communications के 3,075,687 शेयर शामिल हैं. कंपनी का फोकस रेवेन्यू बढ़ाने पर ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने Tata Communications में निवेश की सलाह दी है और 1600 रुपये का टारगेट दिया है. करंट प्रास 921 रुपये के लिहाज से शेयर में 74 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का फोकस रेवेन्यू बढ़ाने पर है, जिसके लिए मैनेजमेंट लगातार काम कर रहा है. कंपनी की ग्रोथ के लिए इंटरनेशनल मार्केट की फोकस एरिया हैं. हालांकि FY22 में डाटा सर्विसेल रेवेन्यू अनुमान से कमजोर रहा है, लेकिन फास्टर और ड्यूरेबल ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट बेहतर रणनीति बनाकर काम कर रहा है. हालांकि कुछ रिस्क भी हैं. मसलन चिप की शॉर्टेज के चलते कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कमजोर रह सकता है. मार्जिन पर भी दबाव है. वहीं ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर में 1100 रुपये का टारगेट दिया है. हालांकि रेटिंग न्यूट्रल दी है. Maruti Suzuki दे सकता है 28% रिटर्न, इन वजहों से दिग्गज ऑटो शेयर में आने वाली है रैली बैलेंसशीट और कैश फ्लो मजबूत ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि Tata Communications मैनेजमेंट प्रोडक्ट इनोवेशन, न्यू लॉन्चिंग, हायर कस्टमर वॉलेट शेयर और टापलाइन ग्रोथ बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल फिटनेस पर है. इंडिया एंटरप्राइज सेगमेंट में ‘deeper with fewer’ की रणनीति अच्छी तरह से काम कर रही है. नए प्रोडक्ट लॉन्च और TCS के साथ ज्वॉइंट GTM से विदेशी बाजारों में भी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी की बैलेंसशीट मजबूत है और कैश फ्लो भी बेहतर है. डाटा सेग्मेंट में कंपनी डबल डिजिट रेवेन्यू हासिल कर रही है. ब्रोकरेज हाउस ने रेवेन्यू रिकवरी में लेट होने और लोअर मार्जिन के चलते FY23-25E के लिए EBITDA अनुमान में 3-8 फीसदी कटौती की है. वहीं शेयर के लिए 1155 रुपये का टारगेट दिया है. रिकॉर्ड हाई से 42% हुआ कमजोर Tata Communications का शेयर रिकॉर्ड हाई 1592 रुपये से 42 फीसदी कमजोर होकर 991 रुपये पर आ गया है. वहीं इस साल अबतक इसमें 36 फीसदी और 1 साल में 32 फीसदी गिरावट आई है. हालांकि 5 साल के दौरान अभी भी इसमें करीब 93 फीसदी रिटर्न मिला है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

