राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो शेयर Rallis India में 9% गिरावट, Q4 में घाटे में आई Tata Group की कंपनी, क्या करें निवेशक?

शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी Rallis India शामिल है. कंपनी मार्च तिमाही में घाटे में आ गई है.

टाटा ग्रुप के शेयर Rallis India में 9 फीसदी की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. (reuters)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio Stock: आज के कारोबार में टाटा ग्रुप के शेयर Rallis India में 9 फीसदी की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. आज कारोबार में यह शेयर कमजोर होकर 254 रुपये के भाव पर आ गया. जबकि गुरूवार को यह 281 रुपये पर बंद हुआ था. असल में कंपनी ने कल मार्च तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी किए हैं. कंपनी को इस दौरान सालाना आधार पर 14 करोड़ का नुकसान हुआ है. बता दें कि शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी Rallis India शामिल है. क्या करें निवेशक? IIFL के VP रिसर्च, अनुज गुप्ता का कहना है कि कमजोर नतीजों के चलते शेयर को लेकर सेंटीमेंट और कमजोर हुए हैं. अभी यह करेक्शन मोड में चला गया है, जहां शेयर कुछ दिनों में 240 रुपये के नीचे फिसल सकता है. फिलहाल शेयर के लिए 230 रुपये पर मजबूत सपोर्ट लेवल रहा है. सेलिंड मोड में होने के चलते अभी निवेशकों को शेयर में इंतजारा करना चाहिए. लंबी अवधि का नजरिया है तो सपोर्ट लेवल के आस पास से पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं. जिनका निवेश है, वे इसमें बने रहें. रॉ मटेरियल कास्ट बढ़ने से घाटा Rallis India पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल्स बिजनेस में है. कंपनी को मार्च तिमाही में हायर रॉ मटेरियल कास्ट के चलते 14 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. पूरे साल की बात करें तो मुनाफे में 28 फीसदी की कमी आई और यह 164 करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा रहा. कंपनी का कंसो रेवन्यू सालाना आधार पर 8 फीसदी बढ़कर 508 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 471 करोड़ रुपये था. कंपनी का डोमेस्टिक क्रॉप केयर बिजनेस में 14 फीसदी और निर्यात में 6.2 फीसदी ग्रोथ देखने को मिली है. जबकि सीड्स बिजनेस में मार्च तिमाही में 13 फीसदी कमजोरी आई. महंगाई बढ़ने के चलते मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिला. कुछ चुनौतियां तो कुछ पॉजिटिव मैनजमेंट का कहना है कि Q4 में सप्लाई साइड से भी चुनौतियां रहीं. कुछ इंटरमीडिएट की उपलब्धता इससे प्रभावित हुई. वहीं तेजी से बढ़ रही महंगाई ने भी मुनाफे पर असर डाला है, क्योंकि इससे रॉ मटेरियल की कास्ट बढ़ गई. हालांकि पॉजिटिव यह है कि आगे सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की गई है. वहीं लोकल और ग्लोबल लेवल पर मजबूत कमोडिटी कीमतों का भारतीय कृषि पर फेवरेबल इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद है. राकेश झुनझुनवाला ने नहीं बेचे एक भी शेयर Rallis India पर दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का भरोसा बरकारा है. उन्होंने मार्च तिमाही में कंपनी के एक भी शेयर नहीं बेचे हैं. उनकी कंपनी में 9.8 फीसदी हिस्सेदारी है और पोर्टफोलियो में कुल 499.9 करोड़ वैल्यू के 19,068,320 दिसंबर तिमाही में भी उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के इतने ही शेयर थे. शेयर में इस साल अबतक 6 फीसदी और 1 साल में 8 फीसदी की गिरावट रही है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

