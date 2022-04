Indian Hotels: Tata Group का ये मल्टीबैगर शेयर कराएगा कमाई! ब्रोकरेज ने लगाया दांव, राकेश झुनझुनवाला ने भी किया है निवेश

होटल इंडस्ट्री में डिमांड आ रही है. मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में आक्यूपेंसी रेट 70 फीसदी के पार और उसके बाद जल्द ही प्रीकोविड लेवल पर आ सकता है.

टाटा ग्रुप का ये मल्टीबैगर शेयर Indian Hotels में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है. (File)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio Stock: टाटा ग्रुप का ये मल्टीबैगर शेयर Indian Hotels (IHCL) में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है. आज यह शेयर इंट्राडे में 6 फीसदी से ज्यादा मजबूत होकर 254 रुपये पर पहुंच गया था. मंगलवार को यह 236 रुपये पर बंद हुआ था. यह शेयर निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है. बीते 1 साल में इसने निवेशकों का पैसा दोगुने से ज्यादा कर दिया है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज Indian Hotels को लेकर बुलिश है और निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि होटल इंडस्ट्री में डिमांड आ रही है. मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में आक्यूपेंसी रेट 70 फीसदी के पार और उसके बाद जल्द ही प्रीकोविड लेवल पर आ सकता है. इसका फायदा लीडिंग प्लेयर्स में शामिल होने के चलते Indian Hotels को मिलेगा. बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी शेयर शामिल है. मजबूत हो रही सेक्टर में डिमांड ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि होटल इंडस्ट्री में एक बार फिर डिमांड आने लगी है. Q3FY22 (अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021) से ही होटल सेक्टर में रिकवरी है और आक्यूपेंसी रेट बढ़ रहा है. ओमिक्रॉन वेरिएंट के बहुत कम प्रभाव के चलते हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर सेंटीमेंट बेहतर हुए हैं. होटल आपरेटर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट और चैनल चेक से पता चला है कि जनवरी 2022 में इंडस्ट्री की आक्यूपेंसी 50 फीसदी के नीचे थी जो फरवरी 2022 तक 55 फीसदी हो गई है. यह H1FY23 यानी वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही तक 70 फीसदी पहुंचने की उम्मीद है. वहीं आगे इसके प्रीकोविड लेवल पर आने की उम्मीद है. इन सबका फायदा इंडस्ट्री लीडर्स में शामिल Indian Hotels को मिलेगा. कितना मिल सकता है रिटर्न ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने Indian Hotels (IHCL) में खरीदारी की सलाह दी है और शेयर के लिए 285 रुपये का टारगेट दिया है. पहले ब्रोकोज ने इसमें 237 रुपये का टारगेट दिया था जो हासिल हो गया है. यह शेयर मंगलवार को 236 रुपये पर बंद हुआ था. इस लिहाज से इसमें आगे 21 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. वहीं ब्रोकरेज हाउस ने Lemon Tree Hotels (LTH) में भी खरीदारी की सलाह दी है और 80 रुपये का टारगेट दिया है. यह शेयर मंगलवार को 63 रुपये पर बंद हुआ था. इस लिहाज से इसमें 27 फीसदी रिटर्न का अनुमान है. राकेश झुनझुनवाला के पास 2.2% हिस्सेदारी Indian Hotels (IHCL) के शेयर में बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की 2.2 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास कंपनी के 28566965 शेयर हैं. जिनकी मौजूदा वैल्यू 673 करोड़ रुपये के आस पास है. उन्होंने दिसंबर तिमाही में इसमें 0.1 फीसदी के करीब हिस्सेदारी बढ़ाई थी. यह शेयर इस साल अबतक 35 फीसदी और बीते 1 साल में 136 फीसदी रिटर्न दे चुका है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

