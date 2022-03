बाजार की गिरावट में राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का ‘बिगड़ा मूड’, इस साल 31% तक टूटे स्टॉक, क्या आपने किया है निवेश?

राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल कई शेयर इस साल अबतक डबल डिजिट में कमजोर हुए हैं. यह गिरावट 10 फीसदी से 31 फीसदी तक रही है.

बाजार की उथल पुथल का असर राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज निवेशक के पोर्टफोलियो पर भी हुआ है. (reuters)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio Stocks: शेयर बाजार में इस साल के शुरू से ही दबाव देखने को मिला है. हालांकि रूस और यूक्रेन संकट के चलते यह गिरावट और बढ़ गई. बाजार के मौजूदा करेक्शन में कई क्वालिटी या बेहतर फंडामेंटल वाले शेयर भी कमजोर हुए हैं. बाजार की इस पुथल का असर राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज निवेशक के पोर्टफोलियो पर भी हुआ है. उनके पोर्टफोलियो में शामिल कई शेयर इस साल अबतक डबल डिजिट में कमजोर हुए हैं. यह गिरावट 10 फीसदी से 31 फीसदी तक रही है. हमने यहां उन शेयरों की जानकारी दी है, जिनमें उनकी होल्डिंग 1 फीसदी से ज्यादा है और वे इस साल 10 फीसदी से ज्यादा कमजोर हुए हें. Star Health and Allied Insrnce Star Health का शेयर हाल ही बाजार में लिस्ट हुआ है. यह शेयर इस साल अबतक 20 फीसदी के करीब टूट गया है. इस दौरान शेयर का भाव 780 रुपये से गिरकर 625 रुपये हो गया है. राकेश झुनझुनवाला की इसमें 17.5 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास कंपनी के कुल 100,753,935 शेयर मौजूद हैं. Tata Motors Tata Motors का शेयर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल दिग्गज शेयरों में है. यह शेयर इस साल अबतक 15 फीसदी के करीब टूट गया है. इस दौरान शेयर का भाव 498 रुपये से गिरकर 423 रुपये हो गया है. राकेश झुनझुनवाला की इसमें 1.2 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के कुल 39,250,000 शेयर मौजूद हैं. Anant Raj Ltd Anant Raj का शेयर इस साल अबतक करीब 14 फीसदी के करीब कमजोर हुआ है. इस दौरान शेयर का भाव 77 रुपये से गिरकर 66 रुपये हो गया है. राकेश झुनझुनवाला की इसमें 3.4 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के कुल 10,000,000 शेयर मौजूद हैं. Agro Tech Foods Agro Tech Foods का शेयर भी इस साल अबतक करीब 14 फीसदी के करीब कमजोर हुआ है. इस दौरान शेयर का भाव 970 रुपये से गिरकर 837 रुपये हो गया है. राकेश झुनझुनवाला की इसमें 8.2 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के कुल 2,003,259 शेयर मौजूद हैं. Autoline Industries Autoline Industries में इस साल अबतक 10 फीसदी गिरावट रही है. इस दौरान शेयर 59 रुपये से 53 रुपये के भाव पर आ गया है. राकेश झुनझुनवाला के पास कंपनी में 4.6 फीसदी हिस्सेदारी है और पोर्टफोलियो में कंपनी के 1,751,233 शेयर शामिल हैं. Jubilant Pharmova Ltd राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल इस शेयर में बड़ी गिरावट आई है. Jubilant Pharmova का शेयर इस साल अबतक करीब 31 फीसदी कमजोर हुआ है. इस दौरान शेयर का भाव 590 रुपये से गिरकर 407 रुपये हो गया है. राकेश झुनझुनवाला की इसमें 6.3 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के कुल 10,020,000 शेयर मौजूद हैं. Jubilant Ingrevia Ltd राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल इस शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट आई है. Jubilant Ingrevia का शेयर इस साल अबतक करीब 16.5 फीसदी कमजोर हुआ है. इस दौरान शेयर का भाव 590 रुपये से गिरकर 493 रुपये हो गया है. राकेश झुनझुनवाला की इसमें 4.7 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के कुल 7,520,000 शेयर मौजूद हैं. Fortis Healthcare Ltd Fortis Healthcare का शेयर भी इस साल अबतक करीब 18 फीसदी के करीब कमजोर हुआ है. इस दौरान शेयर का भाव 310 रुपये से गिरकर 253 रुपये हो गया है. राकेश झुनझुनवाला की इसमें 4.2 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के कुल 31,950,000 शेयर मौजूद हैं. SAIL SAIL का शेयर इस साल अबतक करीब 12 फीसदी के करीब कमजोर हुआ है. इस दौरान शेयर का भाव 110 रुपये से गिरकर 97 रुपये हो गया है. राकेश झुनझुनवाला की इसमें 1.1 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के कुल 45,000,000 शेयर शामिल हैं. Nazara Technologies Ltd Nazara Technologies का शेयर इस साल अबतक करीब 25 फीसदी के करीब कमजोर हुआ है. इस दौरान शेयर का भाव 2403 रुपये से गिरकर 1796 रुपये हो गया है. राकेश झुनझुनवाला की इसमें 10.1 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के कुल 3,294,310 शेयर शामिल हैं.

