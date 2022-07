Rakesh Jhunjhunwala का पोर्टफोलियो स्टॉक 77% दे सकता है रिटर्न, ​50% छूट पर खरीदने का मौका

रिटेल हेल्थ हाई ग्रोथ बिजनेस है, जिसमें एंट्री बैरियर हाई है. इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 5 साल में Star Health का रिटेल हेल्थ प्रीमियम 20% CAGR से बढ़ा है.

इंश्योरेंस कंपनी Star Health के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. (reuters)

Star Health and Allied Insurance: इंश्योरेंस कंपनी Star Health के शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है. शेयर आज 4 फीसदी से ज्यादा मजबूत होकर 494 रुपये पर पहुंच गया है, जो शुक्रवार को 474 रुपये पर बंद हुआ है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी शेयर पर भरोसा जताया है और निवेश की सलाह दी है. इसके पहले ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने भी शेयर के लिए टारगेट बढ़ाया था. शेयर पर ब्रोकरेज के पॉजिटिव व्यू से निवेयाक इसमें खरीदारी कर रहे हैं. राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल इंश्योरेंस स्टॉक Star Health में इस साल 37 फीसदी की भारी गिरावट रही है. 50% डिस्काउंट पर है शेयर Star Health की स्टॉक मार्केट में 10 दिसंबर 2021 को लिस्टिंग हुई थी. कंपनी ने आईपीओ के लिए इश्यू प्राइस 900 रुपये रखा था, जबकि शेयर 903 रुपये पर लिस्ट हुआ. वहीं लिस्टिंग डे पर 940 रुपये के भाव तक पहुंचा. यही शेयर के लिए आलटाइम हाई है. अभी शुक्रवार को 474 रुपये पर बंद हुआ था. यानी शेयर में रिकॉर्ड हाई के बाद से करीब 50 फीसदी कमजोरी आ चुकी है. वहीं शेयर इस साल 780 रुपये से 36 फीसदी कमजोर हो चुका है. कंपनी में उनकी राकेश झुनझुनवाला की 17.5 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 100,753,935 शेयर शामिल हैं. HDFC Bank-HDFC मर्जर प्लान, स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE से मिली मंजूरी, अब आगे क्या? रिटेल हेल्थ हाई ग्रोथ बिजनेस ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्येारिटीज का कहना है कि रिटेल हेल्थ हाई ग्रोथ बिजनेस है, जिसमें एंट्री बैरियर भी हाई है. इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 5 साल में Star Health का रिटेल हेल्थ प्रीमियम 20% CAGR से बढ़ा है. कंपनी इंडस्ट्री में माके्रट लीडर की तरह काम कर रही है. कंपनी के पास 550000 एजेंस हैं और 12,820 हॉस्पिटल नेटवर्क है. वहीं कंपनी की देश में 807 ब्रॉन्च हैं. अगर GDPI ग्रोथ रेंज(15-20%) और कंबाइंड रेश्यो (93-95%) को देखें तो कंपनी का FY24E में PAT 9.75bn-11.6bn रह सकता है, जबकि ROE के 13-16 फीसदी रहने का अनुमान है. ब्रोकरेज ने शेयर में खरीदारी की सलाह देते हुए 700 रुपये का टारगेट दिया है. करंट प्राइस 474 रुपये की तुलना में इसमें 48 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. क्लेम रेश्यो नॉर्मल होने से मुनाफा बेहतर ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने अपनी हालिया रिपोर्ट में Star Health में निवेश की सलाह देते हुए 840 रुपये का नया टारगेट दिया था. करंट प्राइस 474 रुपये से इसमें 77 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. ब्रोकरेज का मानना है कि रिटेल हेल्थ में मजबूत ग्रोथ से कंपनी को फायदा मिलेगा. क्लेम रेश्यो नॉर्मल होने के चलते कंपनी की अर्निंग ग्रोथ भी बेहतर हो रही है. Star Health का ग्रोथ बढ़ाने पर फोकस है. नियर टर्म में कंपनी का प्रीमियम बढ़ने की उम्मीद है. साइक्लिकैलिटी रिस्क लिमिटेड हैं. हेल्दी RoE प्रोफाइल (मिड टर्म में 15-17% से ज्यादा) भी पॉजिटिव फैक्टर है. ब्रोकरेज हाउस ने FY23/FY24 के लिए अर्निंग में ग्रोथ अनुमान 6.6 फीसदी और 5.5 फीसदी रखा है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

