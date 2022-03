Rakesh Jhunjhunwala portfolio: राकेश झुनझुनवाला का ये शेयर दे सकता है 50% से ज्यादा रिटर्न, भारी डिस्काउंट पर खरीदने का मौका

राकेश झुनझुनवाला के पास Star Health में 17.5 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 100,753,935 शेयर हैं.

आप किसी मजबूत शेयर की तलाश में हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर के Star Health पर नजर रख सकते हैं. (reuters)

Rakesh Jhunjhunwala portfolio Stock Star Health: शेयर बाजार के मौजूदा उठा पठक में अच्छे शेयरों की पहचान मुश्किल हो रही है. रूस और यूक्रेन संकट लंबा खिंचता दिख रहा है. इसे लेकर दुनियाभर में अनिश्चितता बनी हुई है. ऐसे समय में निवेशकों को ऐसे क्वालिटी शेयरों पर फोकस करना चाहिए, जिनके फंडामेंटल मजबूत हों. अगर आप ऐसे किसी शेयर की तलाश में हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर के Star Health पर नजर रख सकते हैं. यह शेयर दिग्गज निवेशक माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी शामिल है. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने इसमें 1040 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. यानी करंट प्राइस से इसमें 50 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस पर भरोसा ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने निवेश की सलाह दी है और 1040 रुपये का टारगेट तय किया है. ब्रोकरेज का कहना है कि Star Health प्रॉफिटेबल ग्रोथ के ट्रैक पर लौट रही है. कंपनी की कैपिटल पोजिशन आने वाले सालों में ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त है. निवेशकों का भरोसा रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस पर बढ़ रहा है. ब्रोकरेज का कहना है कि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि Q4FY22 में कंपनी में बिलिटी टर्नअराउंड देखने को मिलेगा. अगर आगे कोविड की नई लहर नहीं आती है तो FY23 में Star Health का बिजनेस पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा. VRL Logistics: ये शेयर दे सकता है 55% रिटर्न, चुनौतियों में भी बना मल्टीबैगर, 1 साल में डबल कर चुका है पैसा कैपिटल पोजिशन बेहतर ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि Star Health का कैपिटल पोजिशन बेहतर है. इससे आगे बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा. अगले 2 साल तक मैनेजमेंट को कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंट पर भी कंपनी की पोजिशन बेहतर है. अगले 3 से 4 साल तक कंपनी की योजना हर साल 1 लाख एजेंट जोड़ने की है. 12000 से ज्यादा अस्पताल इसके नेटवर्क में हैं. प्रोडक्ट इनोवेशन पर कंपनी का फोकस है और इलनेस से वेलनेस पर फोकस करने का फायदा कंपनी को मिलेगा. प्रोडक्ट प्राइसिंग पर काम कंपनी प्रोडक्ट प्राइसिंग और आपरेटिंग एक्सपेंस पर भी काम कर रही है. कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है, रिटेल हेल्थ मार्केट में कंपनी की अच्छी पकड़ है, ऐसे में लंबी अवधि में Star Health का बिजनेस आउटलुक मजबूत है. राकेश झुनझुनवाला के पास 17.5% हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला के पास कंपनी में 17.5 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 100,753,935 शेयर हैं. Star Health की शेयर बाजार में 10 दिसंबर 2022 को लिस्टिंग हुई थी. आईपीओ के लिए इश्यू प्राइस 900 रुपये था, जबकि शेयर 903 रुपये पर लिस्ट हुआ. वहीं लिस्टिंग डे पर 940 रुपये का भाव देखने के बाद 907 रुपये पर बंद हुआ. वहीं अभी शेयर 685 रुपये के आस पास है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.