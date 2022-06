राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो स्टॉक दे सकता है 50% रिटर्न, NALCO में भारी डिस्काउंट पर निवेश का मौका

NALCO को 4mt EC लिमिट के 2 कोल माइन उत्कल D और E अलॉट हुए हैं. कंपनी का FY24 से इसमें माइनिंग का प्लान है. इससे कंपनी का प्रोडक्शन कास्ट बेहतर होगा.

मेटल सेक्टर की दमदार कंपनी NALCO में निवेश का अच्छा मौका बना है. (reuters)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio: मेटल सेक्टर की दमदार कंपनी नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) में निवेश का अच्छा मौका बना है. बीते 3 महीने में इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है और यह रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद 32 फीसदी डिस्काउंट पर आ गया है. अब राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल इस शेयर में ब्रोकरेज हाउस निवेश की सलाह दे रहे हैं. ब्रोकरेज ने जो टारगेट प्राइस दिया है, उस हिसाब से शेयर में आगे 50 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. NALCO ने बुधवार को मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं. कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 9.5 फीसदी बढ़कर 1025 करोड़ रुपये हो गया है. मिल सकता है ​हाई रिटर्न ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने NALCO के शेयर में निवेश की सलाह दी है और टारगेट प्राइस 110 रुपये रखा है. करंट प्राइस 90 रुपये के लिहाज से इसमें करीब 22 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. वहीं ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने शेयर में 135 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. यानी करंट प्राइस से इसमें 50 फीसदी रिटर्न संभव है. क्या कहना है ब्रोकरेज हाउस का ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि NALCO को 4mt EC लिमिट के 2 कोल माइन उत्कल D और E अलॉट हुए हैं. कंपनी का FY24 से इसमें माइनिंग का प्लान है. इससे कंपनी का प्रोडक्शन कास्ट बेहतर होगा. चीन से एल्युमिना की सप्लाई में कोई व्यवधान नहीं होने से इसकी कीमतें मौजूदा स्तरों के आसपास बनी रहेंगी. हालांकि, चीन में कई एल्युमीनियम क्षमताओं को फिर से शुरू करने से किसी भी तरह की गिरावट को रोका जा सकेगा. ब्रोकरेज ने एल्युमिना की बढ़ रही सप्लाई के चलते अपने FY23 एल्युमीनियम के अनुमान को 3 फीसदी और अपने FY23/FY24 के अनुमान को 7 फीसदी और 16 फीसदी तक घटा दिया है. ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन FY23/FY24 के लिए NALCO में अपने अर्निंग के अनुमान को बनाए रखा है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी ने खर्च में कमी की योजनाएं बनाई हैं, जिसका फायदा आगे मिलेगा. हालांकि एल्युमिना की कीमतों में गिरावट का डर है. ब्रोकरेज हाउस ने वैल्युएशन मल्टीपल को 5 गुना से घटाकर 4 गुना कर दिया है और टारगेट प्राइस भी 158 रुपये से घटाकर 135 रुपये किया है. राकेश झुनझुनवाला के पास कितनी हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला के पास NALCO में करीब 1.4 फीसदी हिस्सेदारी है. उन्होंने मार्च तिमाही में अपनी हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किए. उनके पास कंपनी के 25,000,000 शेयर हैं, जिनकी मौजूदा वैल्यू 233.3 करोड़ है. शेयर में 1 महीने में करीब 14 फीसदी और इस साल 10 फीसदी कमजोरी आ चुकी है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

