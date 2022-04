राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो: इन शेयरों पर Mutual Funds या विदेशी निवेशकों ने भी लगाया दांव, लेकिन इनसे बनाई दूरी

मार्च तिमाही के लिए शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के कई शेयरों में म्यूचुअल फंड या विदेशी निवेशकों ने एडिशनल खरीदारी की है.

राकेश झुनझुनवाला बाजार के मूड और माहौल के हिसाब से शेयर खरीदने या बेचने में माहिर माने जाते हैं. (reuters)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio: शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला बाजार के मूड और माहौल के हिसाब से शेयर खरीदने या बेचने में माहिर माने जाते हैं. माना जाता है कि उन्हें ऐसी कंपनियों की बेहतर पहचान है, जिनके शेयर आगे चलकर हाई रिटर्न दे सकते हैं. इसी वजह से निवेशकों की नजर उनके पोर्टफोलियो पर रहती है. चाहे छोटे निवेशक हों या म्यूचुअल फंड या विदेशी निवेशक (FII). मार्च तिमाही के लिए शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो उनके पोर्टफोलियो के कई शेयरों में म्यूचुअल फंड या विदेशी निवेशकों ने एडिशनल खरीदारी की है. हालांकि कुछ शेयरों से उन्होंने दूरी भी बनाई है. हमने यहां उनके पोर्टफोलियो में शामिल उन्ही शेयरों की जान​कारी दी है, जिसकी होल्डिंग वैल्यू 500 करोड़ या इससे ज्यादा है. Canara Bank Canara Bank की बात करें तो मार्च तिमाही में म्यूचुअल फंड (MF) ने इसमें अपनी हिस्सेदारी 3.44 फीसदी से घटाकर 3.22 फीसदी कर ली है. जबकि विदेशी निवेशकों ने (FII) हिस्सेदारी 7.62 फीसदी से बढ़ाकर 8.48 फीसदी कर ली है. बैंक में राकेश झुनझुनवाला की 2 फीसदी हिस्सेदारी है. Fortis Healthcare Fortis Healthcare में मार्च तिमाही में म्यूचुअल फंड (MF) ने अपनी हिस्सेदारी 14.31 फीसदी से बढ़ाकर 15.53 फीसदी कर ली है. जबकि विदेशी निवेशकों ने (FII) हिस्सेदारी 30.08 फीसदी से घटाकर 29.82 फीसदी कर ली है. बैंक में राकेश झुनझुनवाला की 4.2 फीसदी हिस्सेदारी है. NCC Ltd. NCC में भी म्यूचुअल फंड (MF) ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है. अब उनके पास कंपनी में 12.12 फीसदी की जगह 12.23 फीसदी हिस्सेदारी हो गई है. जबकि विदेशी निवेशकों (FII) ने हिस्सेदारी 11.62 फीसदी से घटाकर 8.89 फीसदी कर ली है. कंपनी में राकेश झुनझुनवाला की 12.8 फीसदी हिस्सेदारी है. Tata Motors Tata Motors में म्यूचुअल फंड और FII दोनों ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है. म्यूचुअल फंड की अब कंपनी में हिस्सेदारी 6.52 फीसदी की जगह 6.47 फीसदी रह गई. जबकि FII की हिस्सेदारी 14.57 फीसदी की जगह 14.45 फीसदी रह गई है. कंपनी में राकेश झुनझुनवाला की 1.2 फीसदी हिस्सेदारी है. Titan Company राकेश झुनझुनवाला के सबसे भरोसेमंद शेयर Titan Company में म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी 4.45 फीसदी से बढ़ाकर 4.56 फीसदी कर ली है. जबकि FII की हिस्सेदारी कंपनी में 18.55 फीसदी से घटकर 18.40 फीसदी रह गई है. कंपनी में राकेश झुनझुनवाला की 5.1 फीसदी हिस्सेदारी है. Crisil Ltd. मार्च तिमाही में Crisil Ltd. में म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी 2.55 फीसदी से बढ़ाकर 3.22 फीसदी कर ली है. जबकि FII की हिस्सेदारी कंपनी में 6.84 फीसदी से घटकर 6.65 फीसदी रह गई है. कंपनी में राकेश झुनझुनवाला की 5.5 फीसदी हिस्सेदारी है. Jubilant Pharmova मार्च तिमाही में Jubilant Pharmova में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 0.39 फीसदी से घटकर 0.05 फीसदी ही रह गई है. जबकि FII की हिस्सेदारी कंपनी में 23.18 फीसदी से बढ़कर 23.45 फीसदी हो गई है. कंपनी में राकेश झुनझुनवाला की 6.8 फीसदी हिस्सेदारी है. (नोट: इनमें उन्हीं शेयरों की जानकारी है, जिनकी मार्च तिमाही के लिए शेयरहोल्डिंग पैटर्न अबतक अपडेट है.)

