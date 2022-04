Rakesh Jhunjhunwala के मल्टीबैगर स्टॉक NALCO पर ब्रोकरेज बुलिश, आने वाली है तेजी, 1 साल में मिला है 114% रिटर्न

जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मेटल की कीमतें हाई लेवल पर हैं. एल्यूमीनियम तो 13 साल के हाई पर पहुंच गया है. इससे आगे NALCO को फायदा मिलने की उम्मीद है.

रूस और यूक्रेन संकट के चलते कुछ कंपनियां लाभ लेने की स्थिति में भी पहुंच गई हैं. (reuters)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio Stocks: रूस और यूक्रेन संकट के चलते जहां इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ा है. वहीं इसकी वजह से कुछ कंपनियां लाभ लेने की स्थिति में भी पहुंच गई हैं. इसी में एक कंपनी मेटल सेक्टर की नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी यानी NALCO है. जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मेटल की कीमतें हाई लेवल पर हैं. एल्यूमीनियम तो 13 साल के हाई पर पहुंच गया है. ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज का कहना है कि एल्यूमीनियम की कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा आगे NALCO को होगा. यह कंपनी भारत में एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम कमोडिटीज में यह एकमात्र प्योर इक्विटी प्लेयर है. ब्रोकरेज ने शेयर में 23 फीसदी के अपसाइड की उम्मीद से निवेश की सलाह दी है. यह शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी शामिल है. NALCO फायदा लेने के मजबूत पोजिशन में ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्येारिटीज का कहना है कि एल्यूमीनियम की ज्यादा कीमतों के चलते NALCO फायदा लेने की अच्छी पोजिशन में है. एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम कमोडिटीज में यह एकमात्र प्योर इक्विटी प्लेयर है. रूस और यूक्रेन संकट के चलते एल्यूमीनियम की कीमतें 13 साल के हाई $3300/t के पार चली गई हैं. मेटल की हाई कीमतों का फायदा उठाने के लिए कंपनी ने अपने 460ktpa स्मेल्टर के 100 फीसदी यूटिलाइजेशन को टारगेट कर अपने एल्यूमीनियम प्रोडक्शन को आप्टिमाइज करना शुरू कर दिया है. Q3FY22 में कंपनी ने रिकॉर्ड लेवल 115kt का प्रोडक्शन किया है. एल्युमीनियम का EBIT/टन बढ़ा हिस्टोरिकैली एल्यूमिना ने पिछले दशक (FY12-21) की तुलना में औसतन 70 फीसदी पर हाई EBITDA का योगदान दिया, जबकि एल्यूमीनियम और पवन ऊर्जा/अन्य सेग्मेंट ने बचे 20 फीसदी और 10 फीसदी EBITDA का योगदान दिया. हालांकि, मार्च 2021 के बाद से एल्यूमीनियम की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ एल्युमीनियम का EBIT/टन काफी हद तक (9MFY22 EBIT/tonne at $790/tonne vs $126/tonne in 9MFY21) बढ़ गया है. एल्यूमीनियम की प्रत्येक टन बिक्री 2 टन एल्यूमिना की तुलना में $560/टन अधिक EBIT/टन जेनरेट कर रही है. राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो का मल्टीबैगर स्टॉक NALCO का शेयर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का मल्टीबैगर स्टॉक है. शेयर ने बीते 1 साल में निवेशकों को 114 फीसदी रिटर्न दिया है. इस दौरान शेयर 57 रुपये से 120 रुपये पर पहुंच गया है. इस साल अबतक शेयर में 20 फीसदी रिटर्न निवेशकों को मिल चुका है. राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कंपनी के 25,000,000 शेयर हैं यानी उनके पास इसमें 1.36 फीसदी हिस्सेदारी है. इन शेयरों की करंट वैल्यू 305 करोड़ है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

