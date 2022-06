Rakesh Jhunjhunwala के टॉप 10 में 7 शेयरों ने कराया भारी नुकसान, साल 2022 में 44% तक आई गिरावट

राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की बात करें तो वैल्यू के लिहाज से टॉप 10 शेयरों में से 7 में इस साल अबतक बड़ी गिरावट आई है. शेयर 44 फीसदी तक कमजोर हुए हैं.

शेयर बाजार की गिरावट में दिग्गज निवेशकों का पोर्टफोलियो भी बिगड़ा है. (reuters)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio Update: शेयर बाजार में इस साल जो गिरावट आई है, उससे दिग्गज निवेशकों का पोर्टफोलियो भी बिगड़ा है. बाजार के बड़े करेक्शन में मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर भी नहीं बचे हैं और उनमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है. राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की बात करें तो वैल्यू के लिहाज से टॉप 10 शेयरों में से 7 में बड़ी गिरावट आई है. इस साल ये शेयर 44 फीसदी तक कमजोर हुए हैं. सबसे ज्यादा गिरावट झेलने वाले शेयरों में Canara Bank, Fortis Healthcare, NCC, Tata Motors, Titan Company, Star Health जैसे नाम शामिल हैं. हमने यहां उन शेयरों का डाटा लिया है, जिनकी उनके पोर्टफोलियो में वैल्यू 360 करोड़ से 6147 करोड़ के बीच है. SIP or lump sum: बाजार में 10-15℅ करेक्शन का है रिस्क, एसआईपी जारी रखें, एकमुश्त निवेश नहीं है सही स्ट्रैटेजी Canara Bank राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल बैंकिंग स्टॉक Canara Bank में इस साल 12 फीसदी के करीब गिरावट आई है. शेयर अभी 182 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. बैंक में उनकी 2 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में बैंक के 35,597,400 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 647.5 करोड़ है. Fortis Healthcare राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल हेल्थकेयर स्टॉक Fortis में इस साल 24 फीसदी के करीब गिरावट आई है. शेयर अभी 234 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. कंपनी में उनकी 4.2 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 31,950,000 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 749 करोड़ है. NCC Ltd कंस्ट्रक्शन कंपनी NCC के शेयरों में इस साल अबतक 24 फीसदी गिरावट आ चुकी है. शेयर अभी 55 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. NCC में राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 12.8 फीसदी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 78,333,266 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 429 करोड़ है. Tata Motors आटो कंपनी Tata Motors के शेयरों में इस साल अबतक 20 फीसदी गिरावट आ चुकी है. शेयर अभी 398 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. Tata Motors में राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 1.2 फीसदी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 39,250,000 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 1561 करोड़ है. Titan Company राकेश झुनझुनवाला का सबसे पसंदीदा और लंबे समय से पोर्टफोलियो में शामिल Titan Company में इस साल अबतक 17 फीसदी गिरावट रही है. शेयर अभी 2084 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. Titan में राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 5.1 फीसदी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 44,850,970 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 9341 करोड़ है. Star Health and Allied Insurance राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल इंश्योरेंस स्टॉक Star Health में इस साल 22 फीसदी के करीब गिरावट आई है. शेयर अभी 609 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. कंपनी में उनकी 17.5 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 100,753,935 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 6147 करोड़ है. Jubilant Pharmova Ltd Jubilant Pharmova में इस साल अबतक 44 फीसदी गिरावट रही है. शेयर अभी 329 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. Jubilant Pharmova में राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 6.8 फीसदी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 10,770,000 शेयर शामिल हैं, जिनकी कुल वैल्यू 357 करोड़ है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.