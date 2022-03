राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो शेयर VIP Industries में आएगा टर्नअराउंड! 1 महीने में 798 रु हो सकता है भाव

राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल VIP Industries का शेयर 1 महीने में डबल डिजिट में रिटर्न दे सकता है. कोविड 19 के उबरकर ट्रैवल सेक्टर डिमांड मोमेंटम बना हुआ है.

अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी बेहतर शेयर की तलाश में हैं तो VIP Industries पर नजर रख सकते हैं. (reuters)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio VIP Industries Stock Price: अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी बेहतर शेयर की तलाश में हैं तो VIP Industries पर नजर रख सकते हैं. राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल इस शेयर में 1 महीने में डबल डिजिट में रिटर्न मिल सकता है. में अब कोविड 19 के उबरकर हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सेक्टर डिमांड मोमेंटम बना हुआ है, जिसका फायदा स्टॉक को मिल सकता है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अनुसार लंबे समय से एक रेंज में फंसे रहने के बाद शेयर में ब्रेकआउट देखने को मिला है. आगे ऐसे संकेत हैं कि इसमें टर्नअराउंड देखने को मिल सकता है. बता दें कि शेयर दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में है, हालांकि कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1 फीसदी से कम है. कई साल के रेंज से बाहर निकला ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सेक्टर ने कई साल से अंडरपरफॉर्म किया है लेकिन अब इस सेक्टर में मोमेंटम बन रहा है. ब्रोकरेज का कहना है कि इस सेक्टर में VIP Industries अब बेहतर दिख रहा है. VIP Industries की बात करें तो यह शेयर लंबे समय से एक रेंज (650-190) में फंसा हुआ था. अब शेयर में इस रेंज से मल्टीईयर ब्रेकआउट देखने को मिला है. यह ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुआ है, जो एक स्ट्रक्चरल टर्नअराउंड का संकेत दे रहा है.. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि शेयर में अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है. वीकली स्ट्रेंथ इंडीकेटर RSI में बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है. शेयर में जून 2020 से ऊपर की ओर बढ़ने के दौरान नोट करने वाली बात यह रही है कि कई मौकों पर बॉइंग डिमांड 100 दिनों के EMA के आसपास देखने को मिली है. यह शेयर के ताकत को दर्शाता है. वहीं अपसाइड मूवमेंट के स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा संकेत है. कितना मिल सकता है रिटर्न बॉइंग रेंज: 695-715 रुपये

Target: 798 रुपये

Stop loss: 638 रुपये

Upside: 12% लगेज स्पेस में एक मार्केट लीडर ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि VIP Industries भारत में संगठित लगेज स्पेस में एक मार्केट लीडर कंपनी है, जिसके पास कई प्रमुख ब्रांड हैं. कंपनी की पूरे भारत में प्रेजेंस है. कंपनी के ब्रॉन्ड में वैल्यू (Aristocrat), मिड (VIP, Skybags) और प्रीमियम (Carlton, Caprese) शामिल हैं, जो अलग अलग ग्राहकों की डिमांड को पूरा करते हैं. भारत में टूरिज्म एक्टिविटीज में सुधार हो रहा है, जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा. VIP Industries ने मौजूदा वित्त वर्ष तीसरी तिमाही में हेल्दी रिकवरी देखी है. कंपनी ने पिछली 8 तिमाही के दौरान हाइएस्ट रेवेन्यू रिपोर्ट किया है. डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक डाटा (85% रिकवरी रेट) में सुधार के साथ Q3FY22 में रिकवरी रेट 92 फीसदी थी. ब्रोकरेज का कहना है कि FY23E तक VIP Industries प्री कोविड लेवल तक पहुंच जाएगी. वहीं FY24E में मिड टू हाई रेवेन्यू ग्रोथ रहने का अनुमान है. कंपनी को पियर्स की तुलना में बढ़त हासिल हो सकती है. कंपनी का आगे निवेश बढ़ाने का भी प्लान है, जिसका फायद मिल सकता है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

