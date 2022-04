Rakesh Jhunjhunwala पोर्टफोलियो का ये बैंक स्टॉक दिखाएगा दम! 24% रिटर्न पाने का मौका, क्या करेंगे निवेश

FY22 से बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ में सुधार देखने को मिल रहा है. खासतौर से रिटेल सेग्मेंट में अच्छी ग्रोथ दिख रही है. कैपेक्स साइकिल के रिवाइवल में कॉरपोरेट सेक्टर बेहतर पोजिशन में है.

शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में एक से बढ़कर एक शेयर हैं. (reuters)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio Banking Stocks: शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में एक से बढ़कर एक शेयर हैं. ये शेयर निवेशकों के फोकस में भी बने रहते हैं. अगर आप इस पोर्टफोलियो से किसी बेहतर शेयर की तलाश में हैं तो Federal Bank पर नजर रख सकते हैं. ब्रोकरेज हाउस ICICI Securities ने बैंक सेक्टर की अपनी ताजा रिपोर्ट में Federal Bank के शेयर में खरीदारी की सलाह दी है. ब्रोकरेज के अनुसार शेयर आने वाले दिनों में अपने करंट प्राइस से 24 फीसदी रिटर्न दे सकता है. बैंकिंग सेक्टर मजबूत ग्रोथ की उम्मीद ब्रोकरेज हाउस ICICI Securities का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ओवरआल मार्केट के मुकाबले यह अंडरपरफॉर्मर रहा है. मुख्य रूप से कमजोर क्रेडिट ग्रोथ, रिस्क अवर्जन और एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस्ड एसेट्स पर अनिश्चितता की वजह से सेक्टर अंडरपरफॉर्मर रहा है. कोरोना वायरस महामारी के कारण क्रेडिट ग्रोथ पर असर पड़ा है. वहीं एसेट क्वालिटी से रिलेटेड चुनौतियों की रिकवरी में भी समय लगा. हालांकि RBI ने कई रेगुलेटरी उपायों की घोषणा की थी, जिसने एसेट क्वालिटी पर दबाव को कुछ हद तक कम किया है. हालांकि FY22 से बेंकिंग क्रेडिट ग्रोथ में सुधार देखने को मिल रहा है. खासतौर से रिटेल सेग्मेंट में अच्छी ग्रोथ दिख रही है. कैपेक्स साइकिल के रिवाइवल के मामले में कॉरपोरेट सेक्टर बेहतर पोजिशन में है. आने वाले दिनों में बैंक क्रेडिट ग्रोथ और बेहतर होने की उम्मीद है. एसेट क्वाल्अिी भी बेहतर रहेगी. ऐसे में इकोनॉमिक रिकवरी का लाभ इस सेक्टर को मिलेगा. आने वाले दिनों में क्वालिटी बैंकिंग शेयर अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं. 100 रुपये से कम है भाव Federal Bank का शेयर गुरूवार को 97 रुपये पर बंद हुआ था. आज की बात करें तो शेयर में 3 फीसदी के करीब तेजी है. इस साल अबतक जहां कई शेयरों पर दबाव देखने को मिला है, इस शेयर ने निवेशकों को 15 फीसदी रिटर्न दिया है. वहीं 1 साल में शेयर का रिटर्न करीब 28 फीसदी रहा है. ब्रोकरेज हाउस ICICI Securities ने शेयर में 120 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 97 रुपये के लिहाज से इसमें 24 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी Federal Bank में राकेश झुनझुनवाला की दिसंबर तिमाही के अंत तक 3.7 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में बैंक के 75,721,060 शेयर शामिल हैं. सितंबर तिमाही में उनकी बैंक में 3.7 फीसदी हिस्सेदारी थी. जबकि जून तिमाही में 2.8 फीसदी हिस्सेदारी थी. उसके पहले 2 तिमाही तक उनकी बैंक में 2.4 फीसदी हिस्सेदारी थी.

