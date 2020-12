2020: राकेश झुनझुनवाला के इन पसंदीदा शेयरों में डूबे पैसे; लगाया है दांव तो चेक कर लें रिटर्न

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio 2020: साल 2020 कोरोना वायरस की वजह से कैपिटल मार्केट के लिए बहुत ही खास बन गया है. लॉकडाउन के चलते बाजार भारी उतार चढ़ाव से गुजरा है. वैसे तो बाजार में अपने लो से अच्छी खासी रिकवरी हुई है, लेकिन बहुत से शेयर अभी भी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं. दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी ऐसे कुछ शेयर हैं, जिनमें 2020 में निगेटिव रिटर्न मिला है. हालांकि ऐसे भी कई शेयर हैं, जिन्होंने निवेशकों की जेब भी भर दी है.

दिग्ग्ज निवेशक राकेश झुनझुनवाला को शेयर बाजार में बिगबुल के नाम से जाना जाता है. शेसर बाजार पर उनका नजरिया निवेशकों के लिए हमेशा ही खास होता है. माना जाता है कि वह बाजार और सेक्टर्स के सेंटीमेंट को अच्छे से समझते हैं, जिसके बाद अपने पोर्टफोलियो में शेयर जोड़ते हैं या घटाते हैं. उनके निवेश को लेकर किए गए निर्णय का फायदा ​शेयर बाजार के निवेशकों को मिलता है. बहुत से निवेशक उनके पोर्टफोलियो को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि साल 2020 में झुनझुनवाला के पसंद के किन शेयरों में कैसा रिटर्न रहा है.

2020 में रिटर्न: -9%

अपटेक लिमिटेड ने इस साल निवेशकों को निगेटिव रिटर्न दिया है. शेयर में निवेशकों को इस साल अबतक 9 फीसदी निगेटिव रिटर्न मिला है. 1 जनवरी को जिस शेयर का भाव 167 रुपये था, 24 दिसंबर की ट्रेडिंग में वह 153 रुपये पर पहुंच गया. प्रति शेयर 14 रुपये का नुकसान हुआ है.

इंडिया सीमेंट में राकेश झुनझुनवाला की कुल 21 फीसदी होल्डिंग है. झुनझुनवाला ने इंडिया सीमेंट के कुल 9,668,840 शेयर खरीदे हैं. उनकी कुल वैल्यू 152 करोड़ है.

2020 में रिटर्न: -18%

वीआईपी इंडस्ट्रीज ने इस साल निवेशकों को निराश किया है. शेयर में निवेशकों को इस साल अबतक 18 फीसदी निगेटिव रिटर्न मिला है. 1 जनवरी को जिस शेयर का भाव 429 रुपये था, 24 दिसंबर की ट्रेडिंग में वह 350 रुपये पर पहुंच गया. प्रति शेयर 79 रुपये का नुकसान हुआ है.

वीआईपी इंडस्ट्रीज में राकेश झुनझुनवाला की कुल 5.31 फीसदी होल्डिंग है. उन्होंने इंडिया सीमेंट के कुल 7,500,400 शेयर खरीदे हैं. उनकी कुल वैल्यू 263 करोड़ है.

2020 में रिटर्न: -25%

करूर व्यासा बैंक ने भी इस साल निवेशकों को निराश किया है. शेयर में निवेशकों को इस साल अबतक 25 फीसदी निगेटिव रिटर्न मिला है. 1 जनवरी को जिस शेयर का भाव 60 रुपये था, 24 दिसंबर की ट्रेडिंग में वह 45 रुपये पर पहुंच गया. प्रति शेयर 15 रुपये का नुकसान हुआ है.

करूर व्यासा बैंक में राकेश झुनझुनवाला की कुल 4.5 फीसदी होल्डिंग है. उन्होंने इंडिया सीमेंट के कुल 35,983,516 शेयर खरीदे हैं. उनकी कुल वैल्यू 166 करोड़ है.

2020 में रिटर्न: -27%

फेडरल बैंक में निवेशकों के पैसे इस साल डूबे हैं. शेयर में निवेशकों को इस साल अबतक 27 फीसदी निगेटिव रिटर्न मिला है. 1 जनवरी को बैंक के शेयर का भाव 89 रुपये था, 24 दिसंबर की ट्रेडिंग में वह 65 रुपये पर पहुंच गया. प्रति शेयर 24 रुपये का नुकसान हुआ है.

फेडरल बैंक में राकेश झुनझुनवाला की कुल 2.71 फीसदी होल्डिंग है. उन्होंने इंडिया सीमेंट के कुल 53,221,060 शेयर खरीदे हैं. उनकी कुल वैल्यू 351 करोड़ रुपये है.

2020 में रिटर्न: -4%

टाटा मोटर्स में भी निवेशकों को इस साल नुकसान हुआ है. शेयर में निवेशकों को इस साल अबतक 4 फीसदी निगेटिव रिटर्न मिला है. 1 जनवरी को टाटा मोटर्स के शेयर का भाव 184 रुपये था, 24 दिसंबर की ट्रेडिंग में वह 176 रुपये पर पहुंच गया. प्रति शेयर 8 रुपये का नुकसान हुआ है.

टाटा मोटर्स में राकेश झुनझुनवाला की कुल 1.29 फीसदी होल्डिंग है. उन्होंने इंडिया सीमेंट के कुल 40,000,000 शेयर खरीदे हैं. उनकी कुल वैल्यू 702 करोड़ रुपये है.

2020 में रिटर्न: -18%

इंडिया होटल्स ने भी इस साल निगेटिव रिटर्न दिया है. शेयर में निवेशकों को इस साल अबतक 18 फीसदी निगेटिव रिटर्न मिला है. 1 जनवरी को टाटा मोटर्स के शेयर का भाव 147 रुपये था, 24 दिसंबर की ट्रेडिंग में वह 121 रुपये पर पहुंच गया. प्रति शेयर 26 रुपये का नुकसान हुआ है.

इंडिया होटल्स में राकेश झुनझुनवाला की कुल 1.05 फीसदी होल्डिंग है. उन्होंने इंडिया सीमेंट के कुल 12,500,000 शेयर खरीदे हैं. उनकी कुल वैल्यू 153 करोड़ रुपये है.

2020 में रिटर्न: -18%

डेल्टा कॉर्प ने भी इस साल निगेटिव रिटर्न दिया है. शेयर में निवेशकों को इस साल अबतक 18 फीसदी निगेटिव रिटर्न मिला है. 1 जनवरी को डेल्टा कॉर्प के शेयर का भाव 194 रुपये था, 24 दिसंबर की ट्रेडिंग में वह 160 रुपये पर पहुंच गया. प्रति शेयर 34 रुपये का नुकसान हुआ है.

डेल्टा कॉर्प में राकेश झुनझुनवाला की कुल 7.5 फीसदी होल्डिंग है. उन्होंने इंडिया सीमेंट के कुल 20,000,000 शेयर खरीदे हैं. उनकी कुल वैल्यू 321 करोड़ रुपये है.

Firstsource सॉल्यूशंस: 124 फीसदी

ल्यूपिन: 27 फीसदी

जीएमआर इंफ्रा: 24 फीसदी

Escorts लिमिटेड: 107 फीसदी

एग्रोटेक: 25 फीसदी

जुबिलेंट फूड: 63 फीसदी

टाइटन कंपनी: 30 फीसदी

एनसीसी: 7 फीसदी

रैलीज इंडिया: 56 फीसदी

(नोट: हमने यहां निवेश की सलाह नहीं दी है. शेयर के प्रदर्शन के आधार पर जानकारी दी गई है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

