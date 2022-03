Jhunjhunwala Portfolio: झुनझुनवाला पोर्टफोलियो में शामिल इस स्टॉक में तेजी के आसार, सेबी ने ओपन ऑफर की दी मंजूरी

Jhunjhunwala Portfolio: दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल इस स्टॉक में तेजी के आसार दिख रहे हैं.

झुनझुनवाला की एस्कॉर्ट्स में 5.68 फीसदी हिस्सेदारी है.

Jhunjhunwala Portfolio: दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) के पोर्टफोलियो में शामिल एस्कॉर्ट्स (Escorts) को बाजार नियामक सेबी ने ओपन ऑफर लाने की मंजूरी दी है. इस ऑफर के जरिए कृषि औजार बनाने वाली जापानी कंपनी कुबोटा (Kubota) एस्कॉर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है और यह को-प्रमोटर बनना चाहती है. सेबी की मंजूरी के बाद इसके भाव में उछाल के आसार दिख रहे हैं. लेटेस्ट शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक झुनझुनवाला की एस्कॉर्ट्स में 5.68 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास इसके 75 लाख इक्विटी शेयर हैं और मौजूदा भाव के हिसाब से एस्कॉर्ट्स में झुनझुनवाला की हिस्सेदारी करीब 1405 करोड़ रुपये की है. ब्रोकरेज फर्म एडेलवेइस के नोट के मुताबिक अगले दो से तीन हफ्ते में इस ओपन ऑफर का ऐलान हो सकता है और इसकी टेंडरिंग पीरियड शुरू होने के करीब दो हफ्ते बाद तक हो सकता है. सेबी से मंजूरी मिलने के बाद अब कंपनी इसकी सूचना कुछ दिनों में शेयर बाजारों को दी सकती है. आज (2 मार्च) को इसके भाव करीब 1 फीसदी मजबूत होकर 1874 रुपये के भाव पर हैं. Unemployment Rate: मनरेगा के बजट में कटौती ने बढ़ाई बेरोजगारी दर, पिछले महीने छह महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची एस्कॉर्ट्स में हिस्सेदारी बढ़ा रही है कुबोटा

कुबोटा एस्कॉर्ट्स की को-प्रमोटर बनने वाली है. यह कंपनी एस्कॉर्ट्स प्रिफरेंशियल इश्यू के जरिए इसमें अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रही है और इस साल 18 फरवरी को उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कुबोटा की इस कंपनी में 16.73 फीसदी हिस्सेदारी थी. पहले एस्कॉर्ट्स में कुबोटा की 6.73 फीसदी हिस्सदारी थी. अभी कुबोटा के पास एस्कॉर्ट्स के 2,16,21,414 इक्विटी शेयर हैं. अब एडेलवेइस के मुताबिक अगले दो से तीन हफ्ते में एस्कॉर्ट्स का ओपन ऑफर आ सकता है और यह पूरी प्रक्रिया पांच-साढ़े पांच माह में पूरा हो सकता है जिसके बाद कुबोटा एस्कॉर्ट्स में को-प्रमोटर बन सकती है. हालांकि एग्जैक्ट टाइमलाइन के बारे में ओपन ऑफर पब्लिश होने के बाद ही पता लग सकता है. शेयर भाव में तेजी के आसार

ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्ट्स के मुताबिक एस्कॉर्ट्स को बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिलने के बाद अब इसके भाव में तेजी आ सकती है. आज इसके भाव करीब 1 फीसदी मजबूत हो चुके हैं और अब एडेलवेइस के Pagaria का मानना है कि अगले कुछ दिनों में यह 1950 रुपये की ऊंचाई तक पहुंच सकता है. आज इंट्रा-डे में यह एनएसई पर 1881 रुपये की ऊंचाई तक पहुंचा था लेकिन फिर इसमें मुनाफा बुकिंग के चलते यह 1856.50 रुपये के भाव तक फिसल गया. (आर्टिकल: क्षितिज भार्गव)

