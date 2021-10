Jhunjhunwala Portfolio: झुनझुनवाला के इस पसंदीदा शेयर ने इस साल लगाई 180% की छलांग, जानिए निवेश पर क्या है एक्सपर्ट्स की सलाह

Jhunjhunwala Portfolio: भारत के वॉरेन बफेट (Warren Buffet) कहे जाने वाले दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhujhunwala) के पोर्टफोलियो में शामिल एक स्टॉक में इस साल 2021 में 180 फीसदी की तेजी आई है. झुनझुनवाला को लाइफ साइंसेज इंग्रेडिएंट्स कंपनी जुबिलैंट इनग्रेविया (Jubilant Ingrevia) में शानदार तेजी से अपना पोर्टफोलियो मजबूत बनाने में मदद मिली है. ब्रोकरेज फर्म एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना है कि इस स्टॉक में आगे भी तेजी बनी रही सकती है और इसने 12 फीसदी यानी 844 रुपये के टारगेट प्राइस पर इसे खरीदने की रेटिंग दी है.

राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास इस कंपनी के 1 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर हैं जो कंपनी में करीब 6.29 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है. अगर यह मानकर चलें कि झुनझुनवाला ने अपनी होल्डिंग्स में कोई बदलाव नहीं किया है तो जुलाई-सितंबर 2021 में उन्हें इस अवधि में 202 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. जुलाई-सितंबर 2021 में जुबिलैंट इनग्रेविया 44 फीसदी मजबूत हुआ था.

