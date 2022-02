Jhunjhunwala Portfolio: नतीजों के बाद गिरकर संभला Escorts, क्या करें निवेश? बिग बुल ने Q3 में बढ़ाई थी हिस्सेदारी

Escorts Outlook: झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल एस्कॉर्ट्स के शेयरों में आज उतार-चढ़ाव दिख रहा है. इसमें निवेश को लेकर एक्सपर्ट्स की मिली-जुली राय है. बिग बुल ने पिछली तिमाही हिस्सेदारी बढ़ाई थी.

बिग बुल झुनझुनवाला की एस्कॉर्ट्स में 5.2 फीसदी हिस्सेदारी है. (Image- Reuters)

Escorts Outlook: दिसंबर 2021 तिमाही के नतीजों के एलान के एक दिन बाद आज (9 फरवरी) एस्कॉर्ट्स (Escorts) के भाव में कमजोरी रही लेकिन कुछ समय बाद फिर इसके भाव मजबूत हुए. यह स्टॉक दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) के पोर्टफोलियो में भी शुमार है. तिमाही नतीजे की बात करें तो एस्कॉर्ट्स का नेट प्रॉफिट दिसंबर 2021 में सालाना आधार पर 28 फीसदी घट गया. अधिकतर एनालिस्ट्स नियर टर्म में इस स्टॉक को लेकर बियरिश हैं और उनका मानना है कि इसमें आगे और गिरावट दिख सकती है. इस साल अब तक इसके भाव 3 फीसदी गिर चुके हैं और आज यह इंट्रा-डे में 1827.25 रुपये के भाव तक फिसल गया था लेकिन फिर यह मजबूत हुआ और अभी यह एनएसई पर 1850 रुपये के भाव पर है. बिग बुल झुनझुनवाला ने पिछली तिमाही में इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी. जुलाई-सितंबर 2021 तिमाही में झुनझुनवाला की कंपनी में 4.8 फीसदी हिस्सेदारी थी जो अगली तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2021 में बढ़कर 5.2 फीसदी हो गई. APY: रोज 7 रु की बचत से 5000 रु पेंशन का इंतजाम, FY22 में अबतक इस सरकारी योजना से जुड़े 71 लाख सब्सक्राइबर्स Kotak Securities: Reduce

फेयर वैल्यू: Rs 1,800

ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्योरिटीज के मुताबिक एस्कॉर्ट्स के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे लेकिन एनालिस्ट्स ने घरेलू मार्केट में ट्रैक्टर बिक्री 3-11 फीसदी कम होने और ईबीआईटीडीए में 10 बीपीएस (0.10 फीसदी) की गिरावट के अनुमान के आधार पर इसके ईपीएस (प्रति शेयर आय) में कटौती की है. हालांकि कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि वित्त वर्ष 2023-24 तक ट्रैक्टर इंडस्ट्री 5 फीसदी की सीएजीआर (कंपाउंट एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ सकती है और इकोनॉमी रिकवरी के चलते एस्कॉर्ट्स के कारोबार में बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बावजूद कोटक सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक की रेटिंग कम कर रिड्यूस कर दी है और टारगेट प्राइस 1900 रुपये से घटाकर 1800 रुपये कर दिया है. एनालिस्ट्स का मानना है कि यह स्टॉक फुल्ली प्राइस्ड है. Motilal Oswal: Neutral

टारगेट प्राइस: 1,800 रुपये

मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट्स ने एस्कॉर्ट्स में निवेश के लिए टारगेट प्राइस को कम किया है. एनालिस्ट्स ने ट्रैक्टर की कम बिक्री के चलते वित्त वर्ष 2022 के लिए ईपीएस (प्रति शेयर आय) 10 फीसदी और वित्त वर्ष 2023 के लिए 7.5 फीसदी घटाया है. ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक हाई-कॉस्ट इंफ्लेशन और ऑपरेटिंग डीलीवरेज को देखते हुए एस्कॉर्ट्स का रिजल्ट रीजनेबल है. नियर टर्म में डिमांड कमजोर बनी रह सकती है लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट को स्थाई एग्रो-इकोनॉमिक फैक्टर्स के दम पर वित्त वर्ष 2023 में रिकवरी की संभावना जताई है. एनालिस्ट्स ने इसमें निवेश के लिए 1800 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. Nirmal Bang: Accumulate

टारगेट प्राइस: 1,790 रुपये

ब्रोकरेज फर्म निर्मल बैंग के एनालिस्ट्स ट्रैक्टर इंडस्ट्री को लेकर काफी सावधानी बरत रहे हैं और उनका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 में इसकी बिक्री 2 फीसदी और वित्त वर्ष 2024 में 2 फीसदी गिर सकती है. एस्कॉर्ट का 80 फीसदी रेवेव्यू ट्रैक्टर कारोबार से आता है जबकि इस कारोबार से 90 फीसदी ईबीआईटी हासिल होता है. एनालिस्ट्स ने वित्त वर्ष 2022-2024 के लिए कंपनी के कमाई के अनुमान को 6-8 फीसदी कम कर दिया है. एनालिस्ट्स ने इसमें निवेश के लिए टारगेट प्राइस को 1830 रुपये से घटाकर 1790 रुपये कर दिया है. Reliance Securities: Buy

टारगेट प्राइस: 2,250 रुपये

नियर टर्म में ट्रैक्टर बिक्री कमजोर हो सकती है, इसके बावजूद रिलायंस सिक्योरिटीज का मानना है कि बदलते इंडस्ट्री डायनेमिक्स, बढ़ते मशीनीकरण, बढ़ती क्रय क्षमता और ट्रैक्टर्स के कई प्रकार से इस्तेमाल में तेजी के चलते ट्रैक्टर इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी. ट्रैक्टर सेग्मेंट में बेहतर स्थिति के चलते, मजबूत पॉजिटिव कैश फ्लो, हेल्दी रिटर्न रेशियो और आकर्षक वैल्यूएशन के चलते एनालिस्ट्स ने इसे खरीदने की रेटिंग दी है. रिलायंस सिक्योरिटीज ने इसमें निवेश के लिए 2250 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है.

(आर्टिकल: क्षितिज भार्गव) (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

