JhunJhunwala Portfolio : राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का ये शेयर 52 हफ्ते के नए शिखर पर, कमजोर मार्केट में भी लगातार रैली

बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल Canara Bank का शेयर शुक्रवार को 178.90 रुपये पर पहुंच गया. इंट्रा डे कारोबार में आज शुरुआत में ही इसने तेजी पकड़ ली थी और बाद में यह अपने 52 हफ्ते के नए शिखर पर पहुंच गया. इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के इस शेयर ने गुरुवार के इंट्रा डे कारोबार में 177.40 रुपये का नया हाई बनाया था.

इस शेयर में लगातार पांचवें दिन रैली दर्ज हुई है और अब तक यह 13 फीसदी बढ़ चुका है, जबकि इस दौरान बीएसई का सेंसेक्स सिर्फ 0.72 फीसदी बढ़ा. पिछले एक सप्ताह में सेंसेक्स में 2.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. पिछले महीने Canara Bank ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिये 2,500 करोड़ रुपये जुटाए थे. इसके साथ ही इसने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB को 149.35 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 16.73 करोड़ से ज्यादा शेयर जारी किए थे. पिछले एक सप्ताह से जारी रैली की वजह से यह शेयर QIP को बेचे शेयर की कीमतों से 20 फीसदी ऊपर चला गया है.

JhunJhunwala Portfolio: राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का ये शेयर एक ही महीने में 40% उछला, क्या अब भी है इसमें दम?

Canara बैंक ने कहा था कि यह क्यूआईपी और क्यूआईबी को जारी शेयरों से जुटाए फंड का इस्तेमाल टियर-1 पूंजी को बढ़ाने में करेगा.24 अगस्त, 2021 तक राकेश झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 2.88 करोड़ इक्विटी शेयर से ज्यादा था. शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक बैंक में झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 1.59 फीसदी बैठती है.

इस बीच, CRISIL Ratings ने बैंक के टियर -1 बॉन्ड (Basel III) की रेटिंग CRISIL AA/Stable से बढ़ा कर CRISIL AA+/Stable’ कर दी थी. राकेश झुनझुनवाला ने हाल ही में इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी. फिलहाल झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के आधे शेयर अपने 52 सप्ताह के शिखर से नीचे चले रहे हैं. हालांकि उनकी होल्डिंग वाले तीन बड़े शेयरों में 78 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.