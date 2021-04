बाजार में गिरावट के चलते Rakesh Jhujhunwala को हुआ 506 करोड़ का नुकसान, महज 3 स्टॉक्स में कमजोरी के चलते कम हुई पूंजी

कोरोना महामारी के चलते इस हफ्ते इक्विटी निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. शेयर मार्केट में गिरावट का असर न सिर्फ छोटे निवेशकों बल्कि दिग्गज निवेशक Rakesh Jhujhunwala पर भी पड़ा. इस हफ्ते बेंचमार्क इंडिसेज में 2 फीसदी तक की गिरावट आई जिसके चलते निवेशकों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है. अरबपति निवेशक झुनझुनवाला को महज तीन स्टॉक्स में गिरावट के चलते इस हफ्ते 506 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है. इस तीनों स्टॉक्स में उनका पसंदीदा Titan Company Limited भी शामिल है. टाइटन के अलावा Tata Motors और Escorts में भी गिरावट के चलते झुनझुनवाला की संपत्ति में गिरावट आई. इस हफ्ते चार दिन कारोबार हुआ था और एक दिन बाजार बंद था तो इन चार दिनों में तीन कारोबारी दिनों में Sensex और Nifty में गिरावट रही. देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और इसके चलते राज्यों द्वारा लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस के चलते बाजार में गिरावट रही.

ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते की गिरावट ने झुनझुनवाला की संपत्ति में कटौती की है बल्कि कुछ शेयरों ने दिग्गज निवेशक की संपत्ति में इजाफा किया है. Jubilant Pharmova के 1 करोड़ शेयर्स राकेश झुनझुनवाला के पास हैं और इसमें 9.8 फीसदी की तेजी के चलते उन्हें 72 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ. इसके अलावा फोर्टिस हेल्थकेयर में तेजी से उन्हें 11.88 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ. इसके अलावा हाल ही में बाजार में लिस्टेड हुई नजारा टेक्नोलॉजीज से झुनझुनवाला को 24.7 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ.

