Rakesh Jhunjhunwala का PSU बैंक स्टॉक्स पर दांव, विनिवेश को बताया निवेशकों के लिए बेहतर मौका

भारत के Warren Buffett कहे जाने वाले दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का मानना है कि जल्द ही कमोडिटी निवेश पर तगड़ा रिटर्न मिलने वाला और कुछ साल तक इसमें जबरदस्त तेजी रहेगी. Rakesh Jhunjhunwala का स्टील स्टॉक्स को लेकर बुलिश रुख है. ‘इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2021’ में एमके वेंचर्स के संस्थापक मधूसूदन केला से बातचीत के दौरान झुनझुनवाला ने कहा कि अगले 5-7 वर्ष कमोडिटी में जबरदस्त तेजी रहने वाली है.

यह पूछे जाने पर कि वह आने वाले समय में किन स्टॉक्स को लेकर सकारात्मक है तो उन्होंने पीएसयू बैंक्स को निवेश के लिए आकर्षक बताया. झुनझुनवाला के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर को लेकर उनका नजरिया बुलिश है और पीएसयू स्पेस में सबसे अधिक अंडरवैल्यूड बैंक्स स्टॉक्स हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पैसे की मांग बढ़ने वाली है और सरकारी बैंकों से निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है. इसके अलावा झुनझुनवाला ने कहा कि विनिवेश निवेश का बेहतर मौका है और निवेशकों को स्टॉक्स खरीद सरकार के साथ ही कंपनियों से एग्जिट करने की रणनीति अपनानी चाहिए.

ग्रोथ को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में झुनझुनवाला ने कहा कि पिछले 3-4 साल में सरकार ने जन धन योजना और डिजिटाइजेशन के रूप में बड़े सुधार किए हैं और अब सरकार कारोबार शुरू करने को सुगम बनाने और निजीकरण की दिशा में काम कर रही है. ऐसे में झुनझुनवाला ने उम्मीद जताई कि भारत की ग्रोथ रेट दोहरे अंक में रह सकती है. Dalal Street के Big Bull कहे जाने वाले झुनझुनवाला को स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश लगाने वाला माना जाता है. झुनझुनवाला के अतिरिक्त केला का भी मानना है कि निवेशकों के लिए यह निवेश के लिए साहसिक फैसले लेने का समय है.

