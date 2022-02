Rakesh Jhunjhunwala Portfolio: बिग बुल के इन शेयरों में आई गिरावट, 6 कंपनियों में ही डूबे 5900 करोड़, Titan ने कराया भारी नुकसान

वैल्यू के लिहाज से राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में 1000 करोड़ या इससे ज्यादा वर्थ वाले शामिल सभी 6 शेयरों में आज इंट्राडे में कमजोरी देखने को मिल रही है.

शेयर बाजार की बड़ी गिरावट में दिग्गज निवेशकों को भी जमकर नुकसान उठाना पड़ रहा है. (reuters)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio: शेयर बाजार की बड़ी गिरावट में दिग्गज निवेशकों को भी जमकर नुकसान उठाना पड़ रहा है. आज की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला के टॉप होल्डिंग वाले शेयरों में अच्छी खासी गिरावट आई है. वैल्यू के लिहाज से उनके पोर्टफोलियो में 1000 करोड़ या इससे ज्यादा वर्थ वाले शामिल सभी 6 शेयरों में आज इंट्राडे में कमजोरी देखने को मिल रही है. इनमें Titan Company, Star Health, CRISIL, Escorts Limited, Tata Motors और Metro Brands शामिल हैं. इन 6 शेयरों में ही गिरावट की वजह से आज दोपहर 1 बजे तक इंट्राडे में राकेश झुनझुनवाला को करीब 5900 करोड़ का झटका लगा है. इनमें सबसे ज्यादा नुकसान Titan ने कराया है. Titan Company आज इंट्राडे में Titan Company का शेयर कमजोर होकर 2377 रुपये के भाव तक कमजोर हुआ. जबकि सोमवार को यह 2454 रुपये पर बंद हुआ था. यानी प्रति शेयर 77 रुपये की कमजोरी आई है. राकेश झुनझुनवाला के पास कंपनी के 45,250,970 शेयर हैं. इस लिहाज से आज इन शेयरों की वैल्यू 3484 करोड़ रुपये घट गई. Star Health and Allied Insrnce Com Star Health के शेयरों में भी आज इंट्राडे में बड़ी गिरावट देखने को मिली. शेयर आज 726 रुपये से घटकर 704 रुपये के भाव पर आ गया. यानी प्रति शेयर 22 रुपये की कमजोरी देखने को मिली है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 100,753,935 शेयर हैं. इस लिहाज से उनके इन शेयरों की वैल्यू 2216 करोड़ घट गई. Metro Brands Metro Brands के शेयरों में भी आज इंट्राडे में बड़ी गिरावट देखने को मिली. शेयर आज 549 रुपये से घटकर 526 रुपये के भाव पर आ गया. यानी प्रति शेयर 23 रुपये की कमजोरी देखने को मिली है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 39,153,600 शेयर हैं. इस लिहाज से उनके इन शेयरों की वैल्यू 90 करोड़ घट गई. Tata Motors बाजार की गिरावट में आज Tata Motors का शेयर 494 रुपये से टूटकर इंट्राडे में 477 रुपये पर आ गया. यानी प्रति शेयर 17 रुपये की कमजोरी देखने को मिली है. राकेश झुनझुनवाला के पास कंपनी में 0.1 फीसदी हिस्सेदारी है और उनके पोर्टफोलियो में 39,250,000 शेयर हैं. इस लिहाज से उनके शेयरों की वैल्यू 67 करोड़ घट गई. Escorts Escorts Limited के शेयरों में इंट्राडे में कमजोरी आई है. शेयर कल के बंद भाव 1861 रुपये से टूटकर 1850 रुपये पर आ गया. प्रति शेयर 11 रुपये की कमजोरी देखने को मिली. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 6,400,000 शेयर हैं. प्रति शेयर 11 रुपये की गिरावट के लिहाज से उनके पोर्टफोलियो में इन शेयरों की वैल्यू 7 करोड़ घटी है. CRISIL CRISIL के शेयरों में भी इंट्राडे में कमजोरी आई है. शेयर कल के बंद भाव 2785 रुपये से टूटकर 2721 रुपये पर आ गया. प्रति शेयर 64 रुपये की कमजोरी देखने को मिली. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 4,000,000 शेयर हैं. प्रति शेयर 11 रुपये की गिरावट के लिहाज से उनके पोर्टफोलियो में इन शेयरों की वैल्यू 25.6 करोड़ घटी है.

