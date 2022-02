Star Health: राकेश झुनझुनवाला के 2 महीने में 2115 करोड़ डूबे, लेकिन अब शेयर दे सकता है 42% का मोटा रिटर्न

Star Health का शेयर 10 दिसंबर 2022 को यह शेयर लिस्ट हुआ था और उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है. स्टॉक ने दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का जमकर नुकसान कराया है.

Star Health के स्टॉक ने दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का जमकर नुकसान कराया है. (reuters)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio Stock: शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला को मल्टीबैगर शेयरों की पहचान करने में माहिर माना जाता है. उनके पोर्टफोलियो में एक से बढ़कर एक शेयर हैं, जिनमें उनके अलावा निवेशकों ने भी जमकर पैसे बनाए हैं. लेकिन उनके पसंदीदा शेयरों में एक Star Health & Allied Insurance Company ने राकेश झुनझुनवाला का जमकर नुकसान कराया है. 10 दिसंबर 2022 को यह शेयर लिस्ट हुआ था और उसके बाद करीब 2 महीने में अबतक इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है. इस गिरावट में राकेश झुनझुनवाला ने भी Star Health में करीब 2115 करोड़ रुपये गंवा दिए हैं. हालांकि ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल को आगे शेयर में तेजी की उम्मीद है. लिस्टिंग के बाद बिग बुल को झटका Star Health की शेयर बाजार में 10 दिसंबर 2022 को लिस्टिंग हुई थी. आईपीओ के लिए इश्यू प्राइस 900 रुपये था, जबकि शेयर 903 रुपये पर लिस्ट हुआ. वहीं लिस्टिंग डे पर 940 रुपये का भाव देखने के बाद 907 रुपये पर बंद हुआ. वहीं आज यानी 14 फरवरी के कारोबार में यह बड़ी गिरावट के साथ 730 रुपये पर आ गया. यानी शेयर में रिकॉर्ड हाई के बाद से 210 रुपये की कमजोरी आ चुकी है. राकेश झुनझुनवाला के पास कंपनी में 17.5 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 100,753,935 शेयर हैं. 210 रुपये प्रति शेयर कमजोरी से कैलकुलेशन करें तो उनके पोर्टफोलियो में इस शेयर की वैल्यू में करीब 2115 करोड़ रुपये की कमी आई है और अब यह 7395 करोड़ के आस पास रह गया है. क्यों शेयर पर रहा दबाव ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का कहना है कि Q3FY22 में Star Health के नतीजे कमजोर रहे हैं. दिसंबर तिमाही में क्लेम रेश्यो 105 फीसदी रहा है, जबकि कंबाइंड रेश्यो 135 फीसदी. इन 3 महीनों में कंपनी को 570 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. कोविड 19 हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा नॉन कोविड 19 क्लेम बए़ने के चलते कंपनी के प्रदर्शन पर असर आया है. हालांकि अब कोविड 19 के मामलों में कमी आ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम है. वहीं कंपनी आगे कुछ और प्रोडकट लॉन्च करने जा रही है. जिससे कंपनी का बिजनेस वित्त वर्ष 2023 में सामान्य होगा. आगे के लिए आउटलुक बेहतर कंपनी प्रोडक्ट प्राइसिंग और आपरेटिंग एक्सपेंस पर भी काम कर रही है. कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है, रिटेल हेल्थ मार्केट में कंपनी की अच्छी पकड़ है, ऐसे में लंबी अवधि में Star Health का बिजनेस आउटलुक मजबूत है. ब्रोकरेज ने शेयर में 1040 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी है. करंट प्राइस 730 रुपये से इसमें 42 फीसदी रिटर्न संभव है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.