JhunJhunwala Portfolio : राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में फिर बढ़ाई हिस्सेदारी, ब्रोकरेज फर्म को बंपर रिटर्न की उम्मीद

बिग बुल राकेश झुनझुनवाला (Rakesh JhunJhunwala) ने हाल में Jubilant Pharmova के और 25 लाख शेयर खरीदे. इसके बाद इसके शेयरों में 4 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई. बुधवार को इसके शेयर 4.51 फीसदी बढ़ कर 639.45 रुपये पर पहुंच गए. कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब बढ़ कर 10,014 करोड़ पर पहुंच गया है. पिछले दो दिनों यह शेयर 6.14 फीसदी चढ़ा है.

पिछले एक साल में यह शेयर 26 फीसदी नीचे गिर गया था . इस साल की शुरुआत से यह 25.56 फीसदी गिर चुका है. एक बल्क डील के तहत रेखा राकेश झुनझुनवाला ने कंपनी के 20 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं वहीं राकेश झुनझुनवाला 25 लाख शेयर 594.35 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे हैं. हालांकि उनकी कंपनी Rare EnterPrise ने इसी कीमत पर 40.25 लाख इक्विटी शेयर बेचे हैं. इस तरह राकेश झुनझुनवाला की कुल खरीदारी 4.75 लाख इक्विटी शेयरों की रही. जून के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला की इस कंपनी में 6.29 फीसदी हिस्सेदारी थी.

कंपनी ने कोविड-ट्रीटमेंट और वैक्सीन को लेकर एक कांट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग डील्स किया है जिससे उसके मुनाफे में बढ़ोतरी होगी . इससे पहले पिछली तिमाही में सालाना आधार पर सीडीएमओ (कांट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन) सेग्मेंट में कंपनी का रेवेन्यू 48 फीसदी बढ़कर 574 करोड़ रुपये हो गया है. हालांकि पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ लगभग फ्लैट रहा.

आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जुबिलेंट फार्मोवा के लिए 1 हजार रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है . जबकि मौजूदा शेयर प्राइस 639 रुपये है. जुबिलेंट फार्मोवा में जुबिलेंट फार्मा, बॉयोसिस और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज का थेरेप्यूटिक्स बिजनेस शामिल है.

जुबिलेंट फार्मोवा को रेडियोफार्मा सेग्मेंट में सालाना आधार पर रेवेन्यू 23.5 फीसदी कम हुआ था. कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में कमी आई जिसके चलते रेवेन्यू में गिरावट आई. हालांकि कंपनी का एलर्जी बिजनेस कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच चुका है. कंपनी का नेट प्रॉफिट 13.7 फीसदी कम होकर 183 करोड़ रुपये रह गया. पिछली तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन रेडियोफार्मा सेग्मेंट में गिरावट के चलते प्रभावित हुआ लेकिन मैनेजमेंट को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष 2021-22 में एक नए लांचिंग के चलते इसमें रिकवरी होगी. जुबिलेंट फार्मोवा का कहना है कि सीडीएमओ सेग्मेंट में कंपनी को अगले तीन साल तक के लिए 3600 करोड़ रुपये तक के ऑर्डर मिले हैं.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

