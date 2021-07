Jhunjhunwala to Start Airline: झुनझुनवाला की नई उड़ान, शुरू करेंगे सस्ते किराये वाली नई एयरलाइन Akasa Air

Rakesh JhunJhunwala New Investment : भारतीय शेयर बाजार के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला (Rakesh JhunJhunwala) जल्द ही अपने निवेश के जरिए एक नई उड़ान भरने वाले हैं. दरअसल, निवेश के खेल में झुनझुनवाला का नया दांव है Akasa Air नाम की नई एयरलाइन, जिसे वे 40 फीसदी हिस्सेदारी के साथ बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं.

राकेश झुनझुनवाला की इस नई एयरलाइन का किराया बेहद कम होगा. इसे एक अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन (Ultra Low cost Airline) भी कहा जा रहा है. अपनी इस नई विमान कंपनी के लिए झुनझुनवाला अगले चार साल में कम से कम 70 विमानों का बेड़ा तैयार करने का इरादा रखते हैं. एविएशन के क्षेत्र में बड़ा निवेश करना इस सेक्टर के पिछले कुछ सालों के अनुभव को देखते हुए बहुत से लोगों को काफी जोखिम भरा फैसला लग सकता है, लेकिन खुद झुनझुनवाला एविएशन सेक्टर को लेकर काफी बुलिश हैं. उनका मानना है अगले कुछ बरसों में भारत में विमान यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है.

झुनझुनवाला ने ब्लूमबर्ग टेलीविजन (BloombergTelevision) को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वह नई एयरलाइंस कंपनी खड़ी करने के लिए शुरुआत में लगभग 265 करोड़ रुपये का निवेश कर सकते हैं. एयरलाइंस में उनकी 40 फीसदी हिस्सेदारी होगी. उन्होंने कहा कि उन्हें इस नई एयरलाइंस के लिए अगले 15 दिनों में सिविल एविएशन मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाने की उम्मीद है. बेहद सस्ते किराये वाली इस एयरलाइंस का नाम होगा Akasa Air.इसमें Delta Air Lines Inc.के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को शामिल किया जाएगा. कंपनी ऐसे विमान खरीदेगी, जिसमें 180 पैसेंजर्स सीटें होंगीं.

भारत के वारेन बफेट कहे जाने वाले झुनझुनवाला के इस फैसले को काफी बोल्ड माना जा रहा है क्योंकि भारत में सस्ते किराये के कंपीटिशन में कई एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं. बढ़ती लागतों की वजह से जेट एयरवेज समेत कई एयरलाइन कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं. इसके बावजूद झुनझुनवाला एविएशन सेक्टर को लेकर बुलिश बने हुए हैं. कोरोना महामारी के आने के बाद से तो भारत ही नहीं, सारी दुनिया में हवाई यात्राओं बेहद हम हो गई हैं, जिसके कारण अधिकाशं एयरलाइंस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन झुनझुनवाला को कम किराये वाली हवाई यात्राओं में काफी संभावना दिख रही है.

