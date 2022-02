Rakesh Jhunjhunwala New Buying: मल्टीबैगर Escorts पर राकेश झुनझुनवाला का भरोसा कायम, फिर खरीदे 11 लाख शेयर, 5 साल में मिला है 280% रिटर्न

शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने Escorts पर फिर भरोसा जताया है. झुनझुनवाला ने कंपनी में फिर 0.60 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है.

ऑटो सेक्टर के दमदार शेयर Escorts में आज तेजी देखने को मिल रही और यह 1849 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. (reuters)

Rakesh Jhunjhunwala New Portfolio: ऑटो सेक्टर के दमदार शेयर Escorts में आज तेजी देखने को मिल रही और यह 1849 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. असल में शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी पर फिर भरोसा जताया है. 18 फरवरी 2022 तक के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार झुनझुनवाला ने कंपनी में फिर 0.60 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. बीएसई फाइलिंग में Escorts ने इस बात की जानकारी दी है. बता दें कि राकेश झुनझुनवाला ने दिसंबर तिमाही के लिए भी कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया था. यह स्टॉक निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है. राकेश झुनझुनवाला ने खरीदे 11 लाख शेयर राकेश झुनझुनवाला ने Escorts के फिर 11 लाख शेयर या 0.60 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है. उनके पास अब कंपनी में हिस्सेदारी 5.80 फीसदी हो गई है, जो दिसंबर तिमाही में 5.2 फीसदी थी. दिसंबर तिमाही में उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 6400000 शेयर थे. अब उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 7500000 शेयर हैं, जिनकी वेल्यू करीब 1180 करोड़ रुपये हो गई है. राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में यह शेयर लंबे समय से कायम है. वित्त वर्ष 2022 की सितंबर, जून में उनके पास कंपनी की 4.8 फीसदी हिस्सेदारी थी. वहीं वित्त वर्ष 2021 की मार्च और दिसंबर तिमाही में भी उनकी 4.8 फीसदी हिस्सेदारी कंपनी में थी. उसके पहले यानी वित्त्बं वर्ष 2021 की ​सितंबर तिमाही में उनके पास कंपनी में 5.6 फीसदी हिस्सेदारी और जून तिमाही में 7.4 फीसदी हिस्सेदारी थी. 5 साल में 280 फीसदी रिटर्न Escorts Limited का शेयर 5 साल में मल्टीबैगर साबित हुआ है. शेयर ने 5 साल में 280 फीसदी का भारी भरकम रिटर्न दिया है. इस दौरान शेयर का भाव 489 रुपये से 1849 रुपये हो गया है. शेयर में बीते 1 साल का रिटर्स 44 फीसदी के आस पास रहा है. बाजार की हालिया गिरावट के चलते शेयर के 1 साल के रिटर्न पर असर पड़ा है. क्योंकि बीते 1 महीने में शेयर में म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिली है.

