Jhunjhnunwala Company IPO: झुनझुनवाला की कंपनी लाएगी 2000 करोड़ से ज्यादा का IPO, Sebi में दाखिल किए दस्तावेज

Rakesh Jhunjhunwala Investment Updates: राकेश झुनझुनवाला के मालिकाना हक वाली कंपनी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी (Star Health and Allied Insurance) ने आईपीओ लाने की तैयारी तेज कर दी है. कंपनी ने आईपीओ (IPO)के लिए सेबी में ड्राफ्ट दस्तावेज (DRHP) दाखिल कर दिए हैं. कंपनी में राकेश झुनझुनवाला के अलावा Safecrop Investments India LLP, WestBridge AIF का भी मालिकाना हक है.

DRHP के मुताबिक स्टार हेल्थ एंड अलाइड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आईपीओ के जरिये 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड जुटाएगी. इसके तहत नए शेयर तो जारी किए जाएंगे ही, मौजूदा शेयरधारकों और कुछ प्रमोटरों की हिस्सेदारी की बिक्री के लिए ऑफर फॉर सेल भी लाया जाएगा. इसके तहत 2000 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं 6.01 करोड़ शेयरों की बिक्री के लिए ऑफर फॉर सेल लाया जाएगा. इसमें Safecrop Investments India LLP के 3.06 करोड़ शेयर शामिल हैं. जो दूसरे शेयरहोल्डर अपने शेयर बेचेंगे उनमें Apis Growth 6 Limited, University of Notre Dame DU LAC, MIO IV Star, Sai Satish, Konark Trust, Berjis Minoo Desai, MMPL Trust शामिल हैं.

क्रिसिल रिसर्च के मुताबिक स्टार हेल्थ प्राइवेट सेक्टर की बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में से एक है. यह देश की सबसे बड़ी रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है. हाल ही में राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली Barbeque Nation and Nazara Technologies भी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है. कंपनी नए शेयर जारी कर हासिल किए गए फंड का इस्तेमाल अपना पूंजी आधार बढ़ाने में लगाएगी. कोटक महिंद्रा कैपिटल लिमिटेड (Kotak Mahindra Capital Company Limited), BofA Securities India Limited, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड इस इश्यू के ग्लोबल को-ऑर्डिनेटर और लीड मैनेजर होंगे.

DRHP के मुताबिक दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला स्टार हेल्थ के तीन प्रमोटरों में से एक हैं. उनके पास कंपनी के 7.68 करोड़ इक्विटी शेयर है, जो कंपनी की 14 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है . उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास कंपनी की 3.26 फीसदी हिस्सेदारी है और वे भी प्रमोटर में शामिल हैं. मार्च 2019 में उन्होंने इस कंपनी के शेयर 156.28 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे थे.

