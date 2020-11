Rakesh Jhunjhunwala: राकेश झुनझुनवाला की ‘दिवाली शॉपिंग’, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के 50 लाख शेयर खरीदे

Rakesh Jhunjhunwala’s Rare Enterprises picks up stake in Indiabull Real Estate: शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की कंपनी रेयर इंटरप्राइजेज (Rare Enterprises) ने इंडियाबुल्स रियल एस्टेट में 50 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं. इसके बदले इंडियाबुल्स में कंपनी को 1.1 फीसदी की हिस्सेदारी मिलेगी. झुनझुनवाला ने ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए 1.1 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है. गुरूवार के कारोबार में इंडियाबुल्स रियल एस्टेट का शेयर करीब 14 फीसदी बढ़कर 54.95 रुपये के भाव पर बंद हुआ.

राकेश झुनझुनवाला की कंपनी रेयर इंटरप्राइजेज ने 57.73 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इंडियाबुल्स ग्रुप के स्वामित्व वाली रियल एस्टेट फर्म में 50 लाख इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया है. एनएसई पर उपलब्ध डाटा से यह जानकारी मिली है. रेयर इंटरप्राइजेज द्वारा खरीदे गए शेयरों की कीमत 28.86 करोड़ रुपये थी.

आज इंडियाबुल्स रियल एस्टेट के शेयरों में 12 फीसदी तेजी है और यह 61.70 रुपये के भाव पर पहुंच गया. ​कल शेयर करीब 14 फीसदी चढ़कर 55.10 रुपये पर बंद हुआ था.

राकेश झुनझुनवाला ने हाल ही में Va Tech Wabag लिमिटेड और टाटा मोटर्स के शेयरों को भी अपने पोर्टफोलियो में शामलि किया था. झुनझुनवाला ने Va Tech Wabag लिमिटेड के 50 लाख शेयर खरीदे थे और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 8.04 फीसदी है. मौजूदा भाव 184.35 रुपये के हिसाब से इन शेयरों की कुल वैल्यू 92.2 करोड़ रुपये है.

इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला ने हाल ही में ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स में 1.29 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी. उन्होंने कंपनी के 4 करोड़ शेयर खरीदे. इससे वह कंपनी में प्रमुख माइनोरिटी स्टेकहोल्डर्स में शामिल हो गए हैं. शेयर के मौजूदा भाव 151.20 रुपये के हिसाब से इनकी कुल वैल्यू 605 करोड़ रुपये है.

राकेश झुनझुनवाला ने NCC लिमिटेड में 0.69 फीसदी, एग्रो टेक फूड में 2.87 फीसदी, जुबिलेंट लाइफ साइंस में 0.63 फीसदी और ल्यूपिन में 0.06 फीसदी हिस्सेदारी बढ़ा दी है. हालांकि उन्होंने फेडरल बैंक में 0.47 फीसदी, एस्कार्ट में 1.78 फीसदी, आटोलाइन इंडस्ट्रीज में 0.28 फीस दी और टाइटन कंपनी में 0.01 फीसदी हिस्सेदारी घटाई भ्ज्ञी है.

