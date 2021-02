Tata Motors: राकेश झुनझुनवाला के इस नए दांव ने किया मालामाल, 11 माह में 5 गुना बढ़ा पैसा

Tata Motors Stock Return: आटो दिग्गज टाटा मोटर्स के शेयर ने भी कोरोना संकट से शानदार रिकवरी की है और 1 साल के हाई के आस पास ट्रेड कर रहा है. बीते साल 24 मार्च को जहां कोरोना वायरस महामारी के दौर में शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी, तब टाटा मोटर्स का शेयर 64 रुपये के रिकॉर्ड निचले सतरों पर पहुंच गया था. लेकिन अब 11 महीने बाद 22 फरवरी 2021 को टाटा मोटर्स 310 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा है. यानी 11 महीनों में ही शेयर में 5 गुना तेजी आ चुकी है. इस हिसाब से शेयर में निवेशकों का पैसा भी इस दौरान 5 गुना बढ़ गया है. शेयर को लेकर आगे के भी सेंटीमेंट बेहतर दिख रहे हैं.

राकेश झुनझुनवाला ने सितंबर तिमाही में टाटा मोटर्स का शेयर अपने पोर्टफोलियों में शामिल किया था. उनके पास कंपनी के 4 करोड़ शेयर हैं. झुनझुनवाला ने टाटा मोटर्स के शेयर उस समय खरीदे थे, जब टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने घोषणा की थी कि कंपनी अगले तीन सालों में अपने कर्ज को शून्‍य करेगी. उसी तिमाही में कंपनी का घाटा तिमाही आधार पर कम हुआ था. सितंबर के अंत तक टाटा मोटर्स का शेयर 130 रुपये के आस पास ट्रेड कर रहा था. आज टाटा मोटर्स का शेयर 310 रुपये के करीब पहुंच गया है. फरवरी में ही शेयर ने 1 साल के हाई 341 रुपये का स्तर भी टच किया था. सितंबर से अबतक शेयर में डबल से ज्यादा ग्रोथ आ चुकी है.

टाटा मोटर्स के लिए वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही बेहतर रही है. दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 67.2 फीसदी बढ़कर 2906 करोड़ रुपए रहा है. इस दौरान कंपनी की आमदनी 5.5 फीसदी बढ़कर 75,654 करोड़ रुपए रही है. कोरोनावायरस संक्रमण में कमी आने के बाद सरकार ने जब पाबंदिया हटाईं तो ऑटो सेक्टर की बिक्री में तेजी आई जिसका फायदा टाटा मोटर्स को हुआ है. फेस्टिवल सीजन में अच्छी डिमांड के कारण भी कंपनी का मुनाफा बढ़ा. एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1738 करोड़ रुपए था. इससे पहले सितंबर 2020 तिमाही में कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से कंपनी को 314 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था.

जगुआर जैसी लग्जरी कार ब्रांड पर टाटा मोटर्स का मालिकाना हक है. कंपनी की लग्जरी कार यूनिट जगुआर लैंड रोवर (JLR) से सबसे ज्यादा आमदनी हासिल हुई है. इसकी बिक्री सितंबर तिमाही के मुकाबले 13.1 फीसदी बढ़ी है लेकिन अभी भी यह कोरोनावायरस से पहले के मुकाबले 9 फीसदी कम है.

