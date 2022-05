Tata Motors में जोरदार तेजी, जल्द रिकॉर्ड हाई बना सकता है राकेश झुनझुनवाला का ये पसंदीदा शेयर, चेक करें टारगेट

Tata Motors का मार्च तिमाही के लिए प्रदर्शन मिला जुला रहा है. इंडिया बिजनेस में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है. हालांकि चीन में लॉकडाउन की वजह से JLR बिजनेस पर दबाव है.

मार्च तिमाही के नतीजों के बाद Tata Motors के शेयरों में जोरदार तेजी है. (File)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio Tata Group Stock: मार्च तिमाही के नतीजों के बाद Tata Motors के शेयरों में जोरदार तेजी है. आज के कारोबार में शेयर करीब 8 फीसदी मजबूत होकर 402 रुपये के भाव पर पहुंच गए. जबकि गुरूवार को 372 रुपये पर इसकी क्लोजिंग हुई थी. Tata Motors ने मार्च तिमाही में सालाना आधार पर अपना घाटा कम किया है. इंडिया बिजनेस में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है. हालांकि चिप शॉर्टेज और चीन में लॉकडाउन के चलते जेएलआर बिजनेस प्रभावित हुआ. ब्रोकरेज हाउस नतीजों के बाद शेयर को लेकर बुलिश हैं. उनका कहना है कि डिमांड मजबूत बनी हुई है. चिप की सप्लाई नॉर्मल होने की उम्मीद है. आगे ये शेयर फिर नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच सकता है. बता दें कि टाटा ग्रुप का ये शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के भी पोर्टफोलियो में शामिल है. मैक्रो रिकवरी, डिमांड बढ़ने का मिलेगा फायदा ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि Tata Motors का मार्च तिमाही के लिए प्रदर्शन मिला जुला रहा है. इंडिया बिजनेस में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है. कमर्शियल व्हीकल सेग्मेंट में डिमांड रिकवरी और पैसेंजर व्हीकल सेग्मेंट में प्रोडक्शन बढ़ने से इंडिया बिजनेस में आगे भी मजबूती बनी रहेगी. हालांकि चीन में लॉकडाउन की वजह से JLR बिजनेस पर दबाव है. लेकिन अच्छी बात यह है कि JLR को डिमांड मिल रही है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि मैक्रो रिकवरी, कंपनी स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मार्जिन ड्राइवर्स, JLR और इंडिया बिजनेस दोनों में ही FCF व लीवरेज में सुधार के चलते आगे Tata Motors को फायदा मिलेगा. शेयर अभी 13.4x FY24E कंसो P/E और 3.2x EV/EBITDA रेश्यो पर ट्रेड कर रहा है. यहां से इसमें अच्छी तेजी की गुंजाइश है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर के लिए 485 रुपये का टारगेट देते हुए निवेश की सलाह दी है. हालांकि ब्रोकरेज हाउस ने चीन में लॉकडाउन और सेमीकंडक्टर की सप्लाई में दिक्कत, कास्ट इनफ्लेशन और रुपये में कमजोरी के चलते FY23/FY24 के लिए EPS का अनुमान 12 फीसदी घटाया है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर में 677 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि Tata Motors का आपरेशनल परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर रहा है. JLR का होलसेल वॉल्यूम तिमाही आधार पर 10 फीसदी बढ़ गया है. तिमाही आधार पर EBITDA मार्जिन में 60bps की ग्रोथ रही है. कंपनइ अपने कर्ज लगातार कम कर रही है. सॉलिड ग्रोथ, मजबूत गाइडेंस ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने Tata Motors पर ओवरवेट रेटिंग दी है और टारगेट 525 रुपये का दिया है. जबकि मॉर्गन स्टैनले ने भी ओवरवेट रेटिंग देते हुए टारगेट 561 रुपये का दिया है. जबकि जेफरीज ने निवेश की सलाह दी है और 540 रुपये का टारगेट दिया है. अलग अलग ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि FCF में सॉलिड ग्रोथ और FY23 के लिए मजबूत गाइडेंस भरोसा बढ़ाने वाले फैक्टर हैं. कंपनी अपने कर्ज लगातार कम कर रही है. आगे भी डिलिवरिंग जर्नी जारी रहेगी. कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस मजबूत हो रहा है. चिप की कमी की समस्या दूर होने पर आगे और अच्छी रिकवरी आएगी. डिमांड मजबूत बनी रहने का भी फासदा मिलेगा. Tata Motors Q4FY22 Tata Motors को मार्च तिमाही में 1032 करोड़ का घाटा हुआ है. हालांकि कंपनी अपना घाटा कम करने में कामयाब रही है. एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 7605 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.5 फीसदी घटकर 78,439 करोड़ रुपये रहा. Jaguar Land Rover का रेवेन्यू 27.1 फीसदी घटकर 480 करोड़ पर आ गया. चिप शार्टेज और यूरोप व चीन बिजनेस में कमजोरी का असर नतीजों पर पड़ा है. राकेश झुनझुनवाला के पास 1.2% हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला के पास Tata Motors में 1.2 फीसदी की हिस्सेदारी है. उनके पास कंपनी के 39,250,000 शेयर हैं. मार्च तिमाही में उन्होंने कंपनी की शेयरहोल्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया है. यह शेयर इस साल करीब 20 फीसदी कमजोर हुआ है, जबकि 1 साल के दौरान इसमें 28 फीसदी तेजी रही है. शेयर के लिए 1 साल का हाई 537 रुपये है. यह भाव 17 नवंबर 2021 को देखने को मिला था. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

