राकेश झुनझुनवाला की पसंदीदा कंपनी ने Q3 नतीजों से चौंकाया! क्या आपको लगाना चाहिए दांव

What Brokerage Houses Says On Titan Company Q3: अरबपति निवेशक और बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला की पसंदीदा लॉर्जकैप कंपनी टाइटन ने अपने ज्वैलरी बिजनेस मार्जिन से बाजार और एक्सपर्ट को चौंकाया है. कंपनी को दिसंबर तिमाही में रेवेन्यू तो बाजार अनुमानों के मुताबिक रहा है, लेकिन टाइटन के ज्वैलरी बिजनेस मार्जिन में सालाना आधार पर 13 फीसदी ग्रोथ रही है. यह कमजोर मांग के मौजूदा माहौल में बाजार को चौंकाने वाला रहा है. टाइटन का एबिट मार्जिन भी सालाना आधार पर 12 फीसदी बढ़ा है. फिलहाल नतीजों के बाद जहां मंगलवार को टाइटन के शेयर में 8 फीसदी तेजी रही, वहीं बुधवार को भी कारोबार में यह 1298 रुपये तक मजबूत हुआ. हालांकि बाद में इसमें कुछ कमजोरी आई. क्या दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद आपको टाइटन कंपनी के शेयरों में दांव लगाना चाहिए, जानते हैं ब्रोकरेज की राय…..

रेटिंग: न्यूट्रल

लक्ष्य: 1320

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के अनुसार टाइटन कंपनी का रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक रहा है. लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज यह रहा कि कंपनी का ज्वैलरी बिजनेस मार्जिन सालाना आधार पर 13 फीसदी और EBITDA मार्जिन 12 फीसदी बढ़ गया. हालांकि रिटेल ज्वैलरी बिजनेस में 15 फीसदी सेल्स ग्रोथ के मुताबिक भी कंपनी ने वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए ज्वैलरी सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस 11-13% फीसदी ही रखा है. लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो टाइटन में मजबूत ग्रोथ दिख रही है. हालांकि ब्रोकरेज ने मौजूदा सीनैरियों में ज्वैलरी सेल्स रिकवरी में अनिश्चितता को देखते हुए शेयर में न्यूट्रल रेटिंग दी है और 1320 रुपये का लक्ष्य रखा है. मौजूदा कीमत के लिहाज से 3 फीसदी ग्रोथ शेयर में दिख सकती है.

रेटिंग: बॉय

लक्ष्य: 1525

ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस UBS ने शेयर के लिए खरीद की सलाह बरकरार रखते हुए इसमें 1525 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. यानी शेयर में 20 फीसदी ग्रोथ मिल सकती है. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी के ज्वैलरी बिजनेस में स्थिति और मजबूत हो सकती है. आर्गनाइज्ड ज्वैलरी बिजनेस में लीडिंग पोजिशन के चलते फायदा होगा. वित्त वर्ष 2023 तक ज्वैलरी का मार्केट शेयर 20.5 फीसदी हो सकता है जो वित्त वर्ष 2019 तक 13.5 फीसदी था.

इसके अलावा ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले ने शेयर के लिए इक्वल वेट रेटिंग दी है और 1240 रुपये का लक्ष्य रखा है. क्रेडिट सूइस ने न्यूट्रल रेटिंग देते हुए 1250 रुपये का लक्ष्य रखा है. वहीं, ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल ने होल्ड रेटिंग देते हुए 1240 रुपये का लक्ष्य रखा है.

टाइटन कंपनी का मुनाफा दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 15.35 फीसदी बढ़कर 474.2 करोड़ रुपये रहा. वहीं रेवेन्यू 10.53 फीसदी बढ़कर 6454.58 करोड़ रुपये रहा है. PBT तीसरी तिमाही में 8.11 फीसदी बढ़कर 648.24 करोड़ रुपये रहा तो टैक्स खर्च में 11.03 फीसदी कमी आई और यह 164.93 करोड़ रहा. स्टैंडअलोन बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट 13 फीसदी बढ़कर 469.95 करोड़ रुपये रहा है. ज्वैलरी बिजनेस में 10.6 फीसदी ग्रोथ रही और इससे 5409 करोड़ रुपये इनकम हुई.

(Disclaimer: हमने यहां कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजे और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है. शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

