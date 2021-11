Jhunjhunwala Portfolio: झुनझुनवाला के इस पसंदीदा स्टॉक में 25% मुनाफा कमाने का मौका, शानदार तिमाही नतीजों के चलते एक्सपर्ट्स ने बढ़ाया टारगेट प्राइस

Jhunjhunwala Portfolio: भारत का वॉरेन बफेट (Warren Buffett) कहे जाने वाले दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) का पसंदीदा स्टॉक टाइटन (Titan) पिछले एक महीने में 13 फीसदी मजबूत हो चुका है. वैश्विक ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि अभी इसमें और भी तेजी दिख सकती है और इसके भाव में 25 फीसदी तक की तेजी आ सकती है.

बेहतर नतीजों के चलते टाइटन के भाव मजबूत हुए हैं. सितंबर 2021 तिमाही में टाइटन को सालाना आधार पर 222 फीसदी अधिक नेट प्रॉफिट हासिल हुआ था जबकि उसे रेवेन्यू में 66 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें सबसे अधिक हिस्सा टाइटन का है. झुनझुनवाला ने हाल ही में इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया था. वैश्विक ब्रोकरेज फर्म ने इसे आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है.

लागत पर नियंत्रण और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के चलते चालू वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर 2021 में टाइटन के नतीजों ने ब्रोकरेज फर्म को चकित कर दिया. Macquarie Research के मुताबिक नए स्टोर्स, प्रोडक्ट डिजाइन और मार्केटिंग इत्यादि में बढ़ते निवेश के चलते इसकी ग्रोथ बनी रहेगी. ब्रोकरेज फर्म ने दूसरी तिमाही के नतीजों को देखते हुए वित्त वर्ष 2022 के लिए ईपीएस (प्रति शेयर आय) में 13 फीसदी की बढ़ोतरी की है.

सितंबर तिमाही में टाइटन का प्रदर्शन ब्रोकरेज फर्म मोर्गन स्टैनले के अनुमान से अधिक बेहतर रहा. ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक फेस्टिव सीजन में कंपनी का मैनेजमेंट कांफिडेंट है. कंपनी सभी कारोबारी सेग्मेंट्स में निवेश बढ़ाना जारी रखेगी. हालांकि ब्रोकरेज फर्म मोर्गन स्टैनले के मुताबिक कंपनी की ग्रोथ को लेकर कोरोना केसेज में बढ़ोतरी और शहरों में कंजम्प्शन रिकवरी में देरी जैसे रिस्क भी हैं.

ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्ट्स के मुताबिक कंपनी के तिमाही नतीजे उसके उम्मीद से अधिक बेहतर रहे. ज्वैलरी, आईवियर और अन्य सेग्मेंट का कारोबार कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गया. वहीं घड़ियों के कारोबार में बढ़ोतरी हुई है और धीरे-धीरे यह कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच रहा है. ब्रोकरेज फर्म Haitong ने निवेश में बढ़ोतरी की योजना को लेकर वित्त वर्ष 2022-24 में कंपनी के ईपीएस का अनुमान 3.2-6.7 फीसदी बढ़ा दिया है.

(आर्टिकल: क्षितिज भार्गव)

