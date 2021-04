FY21: कोरोना साल में भी राकेश झुनझुनवाला का चला दांव, पसंदीदा शेयरों ने 378% तक दिए रिटर्न

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio: कोरोना काल में राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गजों का दांव सफल साबित हुआ है. बीते 1 साल में उनके पोर्टफोलियो में शामिल तमाम शेयरों ने शानदार रिटर्न दिए हैं. वहीं एक वित्त वर्ष के दौरान उनका जिन 38 शेयरों में निवेश है, उनमें नेट वर्थ 1 अप्रैल 2021 तक करीब 80 फीसदी बढ़कर 16,459.4 करोड़ हो गई है. पिछले वित्त वर्ष के अंत तक उनके निवेश वाले शेयरों की नेटवर्थ 9,169 करोड़ रुपये थी. वित्त वर्ष 2020-21 शेयर बाजार के लिए बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा है. इस दौरान कोरोना वायरस महामारी की वजह से जहां शुरूआत में शेयर बाजार बुरी तरह से टूट गया, वहीं बाद के महीनों में जमकर रैली आई है. दिवाली से लेकर इस साल फरवरी मिड तक बाजार ने कई बार अपना ऑलटाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ा. बाजार की इस तेजी में कई शयेरों ने शानदार रिटर्न दिया है.

राकेश झुनझुनवाला के पसंदीदा शेयरों की बात करें तो उनमें बीते 1 साल के दौरान 378 फीसदी तक तेजी रही है. यहां उन्हीं शेयरों की बात की जा रही है, जिनमें राकेश झुनझुनवाला की मौजूदा होल्डिंग 200 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा की है.

टाटा कम्युनिकेशंस में पिछले 1 साल के दौरान 378 फीसदी रिटर्न मिला है और शेयर का भाव इस दौरान 236 रुपये से बढ़कर 1127 रुपये पहुंच गया है. कंपनी के 3,200,687 शेयर झुनझुनवाला के पास हैं.

वहीं टाटा मोटर्स के शेयरों ने 1 साल में 353 फीसदी रिटर्न दिया है. इस दौरान शेयर का भाव 68 रुपये से 308 रुपये पहुंच गया. कंपनी के 40,000,000 शेयर झुनझुनवाला के पास हैं.

NCC में 1 साल के दौरान 326 फीसदी रिटर्न मिला है. शेयर का भाव 1 साल में 19 रुपये से बढ़कर 81 रुपये हो गया. कंपनी के 78,333,266 शेयर उनके पोर्टफोलियो में हैं.

अपटेक लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2021 में 166 फीसदी रिटर्न दिया है. शेयर का भाव 82 रुपये से बढ़कर 218 रुपये हो गया. अपटेक के 9,668,840 शेयर उनके पार्टफोलियो में हैं.

Escorts Ltd. ने भी 100 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है. शेयर का भाव 598 रुपये से बढ़कर 1272 रुपये हो गया. कंपनी के 6,400,000 शेयर झुनझुनवाला के पास है.

Lupin लिमिटेड ने इस दौरान 78 फीसदी रिटर्न दिया है और शेयर का भाव 579 रुपये से बढ़कर 1033 रुपये हो गया. कंपनी के 7,245,605 शेयर झुनझुनवाला के पास हैं.

टाइटन कंपनी ने एक साल में 66 फीसदी रिटर्न दिया है और शेयर का भाव 936 रुपये से बढ़कर 1558 रुपये हो गया. टाइटन के 47,170,970 शेयर झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल हैं.

डेल्टा कॉर्प ने 1 साल में 150 फीसदी रिटर्न दिया है. वहीं फेडरल बैंक का रिटर्न 90 फीसदी रहा है. इनके अलावा Rallis इंडिया में 52 फीसदी रिटर्न, क्रिसिल में 52 फीसदी रिटर्न, GMR इंफ्रा में 50 फीसदी रिटर्न मिला है. इंडियन होटल्स के शेयरों ने भी इस दौरान 56 फीसदी का रिटर्न दिया.

जिन शेयरों में उनकी होल्डिंग 200 करोड़ से कम है, उनमें भी हाई रिटर्न मिला है. प्रकाश पाइप्स में 400 फीसदी से ज्यादा, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में करीब 300 फीसदी, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस में करीब 290 फीसदी और बिलकेयर में 250 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिला है. इन सबके चलते एक साल की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला की दौलत भी करीब 80 फीसदी बढ़ गई है. उनका जिन 38 शेयरों में निवेश है, उनमें नेट वर्थ 1 अप्रैल 2021 तक करीब 80 फीसदी बढ़कर 16,459.4 करोड़ हो गई है. जबकि वित्त वर्ष के अंत तक नेटवर्थ 9,169 करोड़ रुपये थी.

