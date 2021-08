Rakesh Jhujhunwala का पसंदीदा शेयर Lupin सात दिनों में 17% गिरा; ये निवेश का मौका है या निकलने का समय? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

Rakesh Jhunjhunwala Favourite Stock Lupin Price Correction: दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की फेवरिट कंपनी ल्युपिन लिमिटेड (Lupin Ltd) के शेयरों में पिछले सात दिनों के दौरान 17 फीसदी की गिरावट देखने को मिल चुकी है. दरअसल फार्मास्युटिकल सेक्टर की इस प्रमुख कंपनी के शेयरों में गिरावट का सिलसिला चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2021 के नतीजे सामने आने के बाद से ही चल रहा है.

बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) के पोर्टफोलियो में शामिल Lupin के शेयर इंट्रा-डे में आज 2 फीसदी की गिरावट के साथ 958.70 रुपये के भाव तक लुढ़क गए. पिछले सात दिनों में ल्युपिन के शेयर 17 फीसदी तक टूट चुके हैं. 6 अगस्त को इसके शेयर 1150.90 रुपये पर बिक रहे थे, जबकि आज बीएसई पर इसका बंद भाव 966.85 रुपये रहा है.

ल्युपिन में बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की 1.60 फीसदी हिस्सेदारी है. उनके पास जून तिमाही के अंत तक 72.45 लाख शेयर थे. इस साल फरवरी में इसके भाव 1267.50 रुपये प्रति शेयर की 52 हफ्तों की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे. उसके बाद से इसके भाव में अब तक 24 फीसदी की गिरावट आ चुकी है. अप्रैल-जून 2020 तिमाही में ल्युपिन का कंसालिडेटेड नेट प्रॉफिट 106.90 करोड़ रुपये था, जो जून 2021 में खत्म तिमाही में पांच गुना बढ़कर 542.46 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी की कंसालिडेटेड रेवेन्यू अप्रैल-जून 2020 में 3468.63 करोड़ रुपये थी, जो अप्रैल-जून 2021 में बढ़कर 4237.39 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि इतनी ग्रोथ के बावजूद कंपनी के वित्तीय नतीजे बाजार की उम्मीदों के मुकाबले कमजोर रहे.

उम्मीद के मुताबिक वित्तीय नतीजे नहीं आने के चलते ल्युपिन के शेयरों में पिछले कुछ कारोबारी दिनों में करेक्शन हो रहा है. जिससे निवेशकों के मन में भी इसमें निवेश को लेकर कई सवाल उठ रहे होंगे. हालांकि कई एनालिस्ट्स का मानना है कि ल्युपिन के वित्तीय नतीजे भले ही उम्मीद के मुताबिक न रहे हों. लेकिन इसमें ग्रोथ की काफी संभावना है.

