Rakesh JhunJhunwala की होल्डिंग वाली ये कंपनी लाने जा रही है आईपीओ, सेबी में दाखिल किए दस्तावेज

फुटवियर रिटेलर मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड आईपीओ लाने जा रही है. कंपनी ने अपने प्राइमरी इश्यू के लिए सेबी में शुरुआती दस्तावेज यानी DRHP दाखिल कर दिए हैं. इसके मुताबिक आईपीओ के तहत 250 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं मौजूदा शेयरहोल्डर ऑफर फॉर सेल के तहत 2,19,00,100 इक्विटी शेयरों की बिक्री करेगी. कंपनी 10 करोड़ रुपये के आईपीओ प्री-प्लेसमेंट पर भी ला सकती है. यदि ऐसा किया जाता है, तो नए इश्यू का साइज घट जाएगा.

एक्सिस कैपिटल, ( Axis Capital) , DAM Capital Advisors, Equirus Capital, ICICI Securities and Motilal Oswal Investment कंपनी के आईपीओ की बुक रनिंग का इनवेस्टमेंट मैनेजर है. कंपनी ने कहा है कि वह आईपीओ के जरिये हासिल फंड का इस्तेमाल मेट्रो, मोची, वॉकवे और क्रॉक्स ब्रांड के तहत नए स्टोर खोलने और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के पूरा करने के लिए करेगी.

मार्च, 2021 तक 29 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 134 शहरों में कंपनी के 586 स्टोर चल रहे थे. कंपनी को दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का समर्थन हासिल है. कंपनी मिड और प्रीमियम सेगमेंट के फुटवियर मार्केट में सक्रिय है. कंपनी ने मेट्रो ब्रांड के तहत 1955 में अपना पहला स्टोर खोला था. उसके बाद इसका विस्तार होता गया. कंपनी हर तरह की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है.

