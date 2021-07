झुनझुनवाला ने सरकारी कंपनी SAIL में बढ़ाई हिस्सेदारी, पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरहोल्डर्स में दिखा नाम, स्टॉक प्राइस में 2% का आया उछाल

दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने पिछली तिमाही अप्रैल-जून 2021 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) में अतिरिक्त हिस्सेदारी की खरीदारी की है. यह खुलासा स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध डेटा से हुआ है. बीएसई वेबसाइट पर शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला के पास सेल के 5.75 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं जो कंपनी में 1.39 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है. सेल के शेयर भाव आज 2.3 फीसदी की उछाल के साथ 127.4 रुपये प्रति शेयर हो गए. इसके भाव पिछले साल मार्च 2020 के बाद से बढ़ रहे हैं और इसमें हालिया तेजी की एक वजह कमोडिटी प्राइसेज में उछाल है. स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर सेल के शेयरधारकों में पहली बार राकेश झुनझुनवाला का नाम दिखा है.

बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में कम की हिस्सेदारी, शेयरों में बिकवाली से 1% गिर गए भाव

एक्सचेंज की वेबसाइट पर पहली बार झुनझुनावाला का नाम सेल के शेयरधारकों में दिखा है लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक उसकी पिछली तिमाही जनवरी-मार्च 2021 में भी उनकी हिस्सेदारी कंपनी में थी. इस डेटा के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास मार्च 2021 तिमाही में कंपनी के 3.55 लाख शेयर्स थे. बिग बुल की सेल में बढ़ती हिस्सेदारी देश के स्टॉक मार्केट्स और इकोनॉमी पर उनकी टिप्पणी के अनुरुप ही है. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था पीएसयू स्टॉक में तेजी आ सकती है. झुनझुनवाला के मुताबिक अगर सरकार सही तरीके से आगे बढ़ती है तो पीएसयू स्टॉक से शानदार रिटर्न मिल सकता है. उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने पीएसयू बैंकों में निवेश किया है और पूरा सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है.

Zomato IPO: 9375 करोड़ के आईपीओ की सफलता के बाद हायरिंग बढ़ा सकती है जोमैटो, इन्हें रोजगार के मौके मिलने के चांसेज अधिक

मार्च तिमाही में सेल के भाव में 65 फीसदी की तेजी आई थी. पिछले महीने की शुरुआत में ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्योरिटीज ने सेल को खरीदने की रेटिंग दिया था. कोटक सिक्योरिटीज के एनालिस्ट्स के मुताबिक चीन की व्यापारिक नीतियों में बदलाव और सप्लाई को लेकर रिफॉर्म के चलते स्टील/लौह अयस्कों के भाव में तेजी से सेल को फायदा मिल सकता है. एनालिस्ट्स ने पाया कि सेल ने अपनी बैलेंस शीट में बेहतर सुधार किया है और आगे भी कंपनी की स्थिति बेहतर रहने वाली है. पिछले महीने की शुरुआत में कोटक सिक्योरिटीज ने इसकी कवरेज शुरू की है और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सेल की विस्तार परियोजनाएं जल्द ही पूरी होने वाली है. इनमें क्षमता विस्तार, प्रॉडक्ट मिक्स-ग्रेडेशन, डिबॉटलनेकिंग और रॉ मैटेरियल ऑग्मेंटेशन शामिल हैं.

(Article: Kshitij Bhargava)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.