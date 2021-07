JhunJhunwala latest favourite: झुनझुनवाला ने इस कंपनी के खरीदे एक करोड़ शेयर, देखते ही देखते आया 3% का उछाल

Rakesh JhunJhunwala Portfolio Update: बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने अप्रैल-जून तिमाही ( 2021-22) में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस (Indiabulls Housing Finance) के एक करोड़ शेयरों की खरीदारी की है. यह कंपनी में 2.17 फीसदी की हिस्सेदारी के बराबर है. मार्च तिमाही में उनके पास इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एक भी शेयर नहीं था. इससे पहले झुनझुनवाला ने स्टील कंपनी SAIL, Edelweiss Financial Services और Federal Bank में हिस्सेदारी बढ़ाई थी.

इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में म्यूचुअल फंड्स (Mutual funds) ने भी अपनी हिस्सेदारी 2.81 से बढ़ा कर 2.95 फीसदी कर दी है. म्यूचअल फंड्स के पास इस कंपनी के अब 1.36 करोड़ शेयर हैं. वहीं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (Foreign Portfolio Investors) के पास कंपनी की 33.63 फीसदी हिस्सेदारी है. मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ब्लैकरॉक फंड्स (Blackrock Funds) ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा कर 3.54 फीसदी कर दी थी. अब इसके पास कंपनी के 25 लाख शेयर हैं.

कंपनी में ब्लैकरॉक ग्लोबल फंड्स इमर्जिंग मार्केट्स की हिस्सेदारी 1.10 फीसदी है. वहीं ब्लैकरॉक स्ट्रेटजिक फंड्स फंड्स-ब्लैकरॉक इमर्जिंग मार्केट्स की हिस्सेदारी 1.29 फीसदी है. मार्च, 2021 को प्रमोटर की हिस्सेदारी 21.70 फीसदी से घट कर 21.69 फीसदी हो गई है. गुरुवार ( 22 जुलाई 2021) को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर शुरुआती कारोबार के दौरान चढ़ कर 274 रुपये पर पहुंच गए. पिछले महीने यह शेयर 313 रुपये पर पहुंच गया था. यह इस शेयर की 52 सप्ताह का टॉप लेवल था.

बहरहाल, झुनझुनवाला लगातार अपनी हिस्सेदारी वाली कुछ पुरानी कंपनियों के शेयरों बेच रहे हैं और नई में खरीद रहे हैं. हाल में उन्होंने टाटा मोटर्स (Tata Motors) टाइटन , ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी बेची है वहीं सेल, फेडरल बैंक (Federal Bank) में हिस्सेदारी बढ़ाई है. पिछले दिनों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने कहा था कि वह अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से 7000 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसमें से 2043 करोड़ रुपये इक्विटी शेयर जारी कर जुटाए जाएंगे

