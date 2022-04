Rakesh Jhunjhunwala Portfolio Update: बिग बुल का बड़ा दांव, 1 साल में 38% टूटने वाले Jubilant Pharmova के खरीदे 7.5 लाख शेयर, यहां घटाई हिस्सेदारी

राकेश झुनझुनवाला ने जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान अपने पोर्टफोलियो में Jubilant Pharmova के 7.5 लाख और शेयर जोड़े हैं.

दिग्गज निवेशक माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कुछ और बदलाव सामने आए हैं. (reuters)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio: शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कुछ और बदलाव सामने आए हैं. जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में Jubilant Pharmova के और शेयर जोड़े हैं. वहीं ट्रेंडलाइन वेबसाइट के अनुसार Delta Corp और Aptech में अपनी मौजूदा हिस्सेदारी घटा दी है. हालांकि Jubilant Pharmova का शेयर एक साल में करीब 38 फीसदी कमजोर हुआ है. वहीं Delta Corp में एक साल के दौरान 113 फीसदी और Aptech में 80 फीसदी की तेजी आ चुकी है. राकेश झुनझुनवाला बाजार के मूड माहौल के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने में माहिर माने जाते हैं. इसी वजह से रिटेल निवेशकों के लिए उनका पोर्टफोलियो बेहद अहम हो जाता है. Jubilant Pharmova Jubilant Pharmova में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 0.47 फीसदी बढ़ाई है. अब उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 50.9.5 करोड़ वैल्यू के 10,770,000 शेयर हैं. जबकि दिसंबर तिमाही में उनके पास कंपनी के 10,020,000 शेयर थे. यानी उन्होंने इसके 7.5 लाख शेयर पोर्टफोलियो में और जोड़े हें. Jubilant Pharmova के शेयर में 1 साल में करीब 38 फीसदी गिरावट रही है. जबकि इस साल अबतक शेयर 20 फीसदी कमजोर हुआ है. Aptech Aptech में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 0.05 फीसदी घटाई है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 331 करोड़ वैल्यू के 96,68,840 शेयर हैं. Aptech के शेयर ने 1 साल में करीब 80 फीसदी रिटर्न दिया है. हालांकि इस साल अबतक शेयर का रिटर्न निगेटिव में 20 फीसदी रहा है. Delta Corp Delta Corp Ltd. में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 0.01 फीसदी घटाई है. उनके पोर्टफोलियो में कंपनी के 605.9 करोड़ वैल्यू के 20,000,000 शेयर हैं. Delta Corp के शेयर ने 1 साल में करीब 111 फीसदी रिटर्न दिया है. जबकि इस साल अबतक शेयर का रिटर्न 18 फीसदी रहा है. इन शेयरों में भी बढ़ाई या घटाई हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला ने कंसट्रक्शन कंपनी NCC Ltd. में मार्च तिमाही के दौरान 0.72 फीसदी हिस्सेदारी बढ़ाई है. जबकि Canara Bank में करीब 0.40 फीसदी हिस्सेदारी ज्यादा की है. वहीं, Wockhardt में हिस्सेदारी 0.18 फीसदी और Titan Company में हिस्सेदारी 0.04 फीसदी घटाई है. Escorts में अब उनकी हिस्सेदारी 1 फीसदी से भी कम रह गई. जबकि दिसंबर तिमाही में Escorts में उनके पास 5.2 फीसदी स्टेक था.

