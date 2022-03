Rakesh Jhunjhunwala का Q4 में यहां चल गया दांव, 34% तक मिला रिटर्न, लेकिन इन शेयरों को बेचकर खुश होंगे ‘बिगबुल’

जनवरी से मार्च तिमाही के बीच जहां शेयर बाजार के प्रदर्शन की बात होगी, वहीं राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो भी सुर्खियो में रहने वाला है.

राकेश झुनझुनवाला के बारे में कहा जाता है वह बाजार का मूड और माहौल भांपने में माहिर है. (reuters)

Rakesh Jhunjhunwala Portfolio: फाइनेंशियल ईयर 2022 अब खत्म हो रहा है. फाइनेंशियल की अंतिम तिमाही यानी मार्च तिमाही का आज आखिरी कारोबारी दिन है. जनवरी से मार्च तिमाही के बीच जहां शेयर बाजार के प्रदर्शन की बात होगी, वहीं राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो भी सुर्खियो में रहने वाला है. बीती दिसंबर तिमाही में बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ कंपनियों के शेयर बढ़ाए तो कुछ के घटाए थे. राकेश झुनझुनवाला के बारे में कहा जाता है वह बाजार का मूड और माहौल भांपने में माहिर है. उन्हें अच्छे और कमजोर फंडामेंटल वाले शेयरों की पहचान करना आता है. ऐसे में देखते हैं कि उन्होंने जिन शेयरों पर भरोसा जताया था या घटाया था, उनका इन 3 महीनों में क्या हाल हुआ. इन कंपनियों के शेयरों पर चल गया दांव राकेश झुनझुनवाला ने दिसंबर तिमाही में जिन कंपनियों में हिस्सेदारी बए़ाई थी, उनमें Titan Company, Indian Hotels Company, Escorts Ltd. और Tata Motors Ltd. जैसे शेयर शामिल हैं. वहीं बाजार में लिस्ट होने के बाद Star Health, Metro Brands भी उनके पोर्टफोलियो में दिखने लगे. इनमें से कुछ शेयरों ने जनवरी से मार्च के बीच बेहतरीन रिटर्न दिया. इनमें पहला नाम Indian Hotels Company का है. दिसंबर तिमाही में बिग बुल ने इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाकर 2.2 फीसदी कर ली. उनके पास कंपनी के अब 28,566,965 शेयर हैं. इस शेयर ने 3 महीने में करीब 34 फीसदी रिटर्न दिया है. वहीं Titan Company के शेयर ने भी 3 महीने में करीब 4 फीसदी रिटर्न दिया है. उन्होंने दिसंबर तिमाही में इस कंपनी में 0.2 फीसदी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5.1 फीसदी कर ली. उनके पास कंपनी के कुल 45,250,970 शेयर हैं. जो 2 नए शेयर पोर्टफोलियो में शामिल हुए उसमें से Metro Brands में 3 महीने का रिटर्न 32.6 फीसदी रहा है. उनके पास कंपनी में 14.4 फीसदी हिस्सेदारी है और पोर्टफोलियो में कुल 39,153,600 शेयर हैं. इन पर नहीं चला दांव राकेश झुनझुनवाला ने मार्च तिमाही में Escorts Ltd. में 0.5 फीसदी हिस्सेदारी बए़ाकर 5.2 फीसदी कर ली थी. इस शेयर ने मार्च तिमाही में 14.5 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है. वहीं Tata Motors Ltd. ने जनवरी से मार्च के बीच 8 फीसदी निगेटिव रिटर्न दिया. इस कंपनी में उन्होंने 0.1 फीसदी स्टेक बढ़ाकर 1.2 फीसदी किया था. वहीं पोर्टफोलियो में शामिल नए शेयर Star Health में मार्च तिमाही में 12 फीसदी गिरावट आई. इन शेयरों को बेचकर खुश होंगे राकेश झुनझुनवाला Aptech Ltd. में राकेश झुनझुनवाला ने 0.3 फीसदी हिस्सेदारी घटाकर 23.4 फीसदी कर ली थी. मार्च तिमाही में इस शेयर में 14 फीसदी के करीब गिरावट आई है. Jubilant Ingrevia में मार्च तिमाही में 14.7 फीसदी गिरावट रही. इस कंपनी में उन्होंने 0.8 फीसदी हिस्सेदारी दिसंबर तिमाही में बेच दी थी. Nazara Technologies में भी मार्च तिमाही में 31 फीसदी गिरावट रही. इस कंपनी में उन्होंने दिसंबर तिमाही में 0.72 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी बेच दी थी. अब उनके पास 10.1 फीसदी हिस्सेदारी है. जबकि SAIL में 5.7 फीसदी कमजोरी देखने को मिली. इसमें भी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची थी.

