Nazara Technologies: 17 मार्च को खुलेगा IPO, राकेश झुनझुनवाला की कंपनी में 11% हिस्सेदारी; ग्रे मार्केट में प्रीमियम मजबूत

Nazara Technologies IPO: गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म Nazara Technologies के आईपीओ का सभी निवेशकों को बेसब्री से इंतजार था और अब यह इंतजार खत्म होने वाला है. अगले हफ्ते 17 मार्च को इसका आईपीओ खुलेगा. Rakesh Jhnunjhunwala की हिस्सेदारी वाले Nazara Technologies ने पब्लिक इश्यू के जरिए 582.91 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. हालांकि, इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं होगा बल्कि वर्तमान शेयरधारकों द्वारा ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए फंड जुटाया जाएगा. Mitter Infotech LLP आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम करेगी. हालांकि, दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला अपनी हिस्सेदारी नहीं कम करेंगे. उनकी 10.82 फीसदी हिस्सेदारी है. आईपीओ 17 मार्च-19 मार्च तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा.

प्रमोटर्स समेत जो शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, उनकी कंपनी में अभी 1.26 करोड़ इक्विटी शेयर्स के साथ 41.51 फीसदी हिस्सेदारी है. इसमें से 52.94 लाख शेयर्स को आईपीओ के जरिए बेचा जाएगा. ग्रे मार्केट की बात करें तो नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स 620 रुपये प्रीमियम भाव पर हैं.

नजारा टेक्नोलॉजीज ने आईपीओ के लिए लॉट साइज 13 इक्विटी शेयर्स का रखा गया है यानी कि कम से कम 13 इक्विटी शेयर्स के लिए बिड लगेगी. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1100-1101 रुपये प्रति इक्विटी शेयर रखा गया है जिसकी फेस वैल्यू 4 रुपये है. अपर प्राइस बैंड के आधार पर निवेशकों को कम से कम 14,313 रुपये का निवेश करना होगा. इशू का एक हिस्सा एलिजिबल कर्मियों के लिए आरक्षित रहेगा जिन्हें प्रति इक्विटी शेयर्स 110 रुपये प्रति के डिस्काउंट पर मिलेगा. इशू का 75 फीसदी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB) के लिए और 15 फीसदी नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए आरक्षित है. सिर्फ 10 फीसदी इशू ही खुदरा निवेशकों के लिए उपलब्ध रहेगा.

बाजार के बाहर अनलिस्टेड स्पेस में नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स मजबूत भाव पर ट्रेड हो रहे हैं. फरवरी की शुरुआत में अनलिस्टेड स्पेस में प्रति शेयर 1060 रुपये के भाव पर ट्रेड हो रहे थे जबकि प्राइस डिटेल्स का भी एलान नहीं हुआ था. अब ग्रे मार्केट की बात करें तो अनलिस्टेड रेना के को-फाउंडर मनन दोशी के मुताबिक नजारा टेक्नोलॉजीज के प्रति शेयर 620 रुपये के प्रीमियम के भाव पर हैं. नजारा टेक्नोलॉजीज को वित्त वर्ष 2018 में 1 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019 में 6.7 करोड़ का मुनाफा हुआ था. हालांकि पिछले वित्त वर्ष 2020 में इसे 26 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

नजारा टेक्नोलॉजीज एजुकेश टेक्नोलॉजी स्पेस, ईस्पोर्ट्स, गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएशन में है. इसके अलावा नजारा किड्डोपीडिया चलाती है. एलारा कैपिटल के मुताबिक किड्डोपीडियो के पेड अमरीकी सब्सक्राइबर में बढ़ोतरी की बहुत संभावना है और गेमिंग रेंज में विज्ञापनों से होने वाली कमाई में 30% की बढ़ोतरी का अनुमान है.

