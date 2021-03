Barbeque Nation: बारबेक्यू नेशन के IPO में लगाएं पैसे? राकेश झुनझुनवाला ने कंपनी में किया है निवेश

Barbeque Nation IPO Open Today: दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली रेस्टोरेंट चेन कंपनी बारबेक्यू नेशन का आईपीओ 24 मार्च यानी बुधवार को खुल रहा है. बारबेक्यू नेशन ने इश्यू के लिए प्राइस बैंड 498-500 रुपए तय किया है. यह इश्यू 26 मार्च तक निवेश के लिए खुला रहेगा. आईपीओ के लिए एक लॉट साइज 30 शेयरों का है. कंपनी में राकेश झुनझुनवाला का निवेश होने से निवेशकों में आईपीओ के लिए क्रेज हो सकता है. क्या आपको आईपीओ में दांव लगाना चाहिए. जानते हैं इस पर ​एक्सपट्र की क्या राय है. बता दें कि इसके पहले भी राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी वाली ऑनलाइन गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म नजारा टेक का आईपीओ आ चुका है.

एंजेल ब्रोकिंग की DVP इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट, ज्योति राय का कहना है कि हालांकि FY18-FY20 के दौरान कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 20 फीसदी CAGR के हिसाब से रही है, लेकिन PAT लेवल पर लगातार घाटा हुआ है. कोविड 19 महामारी के चलते कंपनी के रेस्टोरेंट बिजनेस पर बुरा असर हुआ है. कंपनी का मुनाफा अभी भी दबाव में है, जो मिड टर्म तक बना रह सकता है. प्राइस बैंड के अपर लेवल के हिसाब से मौजूदा माहौल में वैल्युएशन भी महंगा लग रहा है. ऐसे में बारबेक्यू नेशन के आईपीओ पर न्यूट्रल रेटिंग है.

ब्रोकरेज हाउस के अनुसार कोविड 19 महामारी एक बार फिर फैल रही है. ऐसे में रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस पर असर पड़ेगा. सरकार भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए कई पाबंदियां लगा रही है, जिससे रेस्टोरेंट आपरेशन पर असर होगा. महामारी के चलते ग्रोथ स्ट्रैटेजी को लागू करने या नए शहरों में रेस्टोरेंट खालेने में दिक्कतें आई हैं.

दिसंबर 2020 तक बारबेक्यू नेशन हास्पिटैलिटी देशभर के 77 शहरों में 147 आउटलेट और 3 देशों UAE, ओमान और मलेशिया में 6 आउटलेट आपरेट कर रही है. कंपनी ने अपना पहला रेस्तरां 2008 में खोला था. कंपनी FY18 से FY20 तक लगातार घाटे में रही है. FY18 में कंपनी का नेट लॉस 5.8 करोड़ रुपये था. FY19 में कंपनी को 38.4 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. FY20 में कंपनी का नेट लॉस 32.93 करोड़ रुपये था. लेकिन इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा है. FY18-FY20 के दौरान कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 20 फीसदी CAGR के हिसाब से रही है.

बेंगलुरु आधारित इस कंपनी में दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की फर्म एल्केम कैपिटल और निजी इक्वीटी फर्म सीएक्स पार्टनर्स ने निवेश किया है. राकेश झुनझुनवाला की निवेश फर्म अल्केमी कैपिटल के पास बारबेक्यू नेशन की 2.05 फीसदी हिस्सेदारी है. हालांकि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम करने से इनकार किया है. बारबेक्यू नेशन में प्रमोटर्स की 60.24 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि सीएक्स पार्टनर्स की 33.79 फीसदी.

कंपनी के इश्यू में 180 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू है जबकि 54,57,470 इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए जारी किए जा रहे हैं. बता दें कि कंपनी के प्रमोटर सायाजी हाउसकीपिंग सर्विस, अजहर धनानी, सादिया धनानी, सानया धनानी, तमारा, आजव इनवेस्टमेंट ट्रस्ट और मेनू प्राइवेट लिमिटेड ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर बेचने वाले हैं.

एक लॉट 30 शेयरों का है. यानी निवेशकों को कम से कम 30 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. अपर प्राइस बैंड 500 रुपये है, इस लिहाज से इसमें कम से कम 15000 रुपये निवेश करना होगा. इसके बाद इसी के गुणक में निवेश किया जा सकता है. कंपनी ने पहले ही Xponentia Capital और Jubilant Foodworks से IPO प्लेसमेंट के जरिए 150 करोड़ रुपये जुटाए हैं.

कंपनी ने टोटल बुक का 75 फीसदी क्वालीफायड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व रखा है. रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 10 फीसदी और बाकी का 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए है. कंपनी ने 2 करोड़ रुपये के शेयर अपने कर्मचारियों को जारी करने का निर्णय लिया है.

