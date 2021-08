Rakesh JhuJhunwala Portfolio: राकेश झुनझुनवाला का यह फेवरिट शेयर देगा 50% से ज्यादा रिटर्न, जानिए- इसमें क्यों है बंपर मुनाफे का मौका

Rakesh JhuJhunwala News : राकेश झुनझुनवाला की 8.04 फीसदी हिस्सेदारी वाली कंपनी Va Tech Wabag के शेयरों में 50 फीसदी से भी ज्यादा का उछाल आ सकता है. ब्रोकरेज और रिसर्च फर्म Nomura ने कहा है कि वाटर ट्रीटमेंट कंपनी Va Tech Wabag के शेयरों के दाम में बेहद तेज बढ़ दिख सकती है इसलिए इसने इसकी BUY रेटिंग बरकरार रखी है. कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है और यह एक मल्टीनेशनल वाटर ट्रीटमेंट कंपनी है. यह कंपनी पूरी दुनिया में वाटर ट्रीटमेंट की बड़ी कंपनियों में से एक है और इसका फोकस भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था वाले मार्केट पर है. बीएसई पर मौजूद शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की इस कंपनी में 8.04 फीसदी हिस्सेदारी है. जून तिमाही के आखिर में उनके पास इस कंपनी के 50 लाख शेयर थे.

कंपनी ने इस शेयर की ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखी है. नोमुरा ने कहा है कि Va Tech Wabag के इस शेयर का टारगेट प्राइस 546 रुपये रखा जा सकता है. इस शेयर में 50 फीसदी से ज्यादा उछाल दिख रहा है. ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि कंपनी के पास ऑर्डर की काफी मजबूत संभावना बनती दिख रही है. इंडस्ट्रियल ऑर्डर पर इसका फोकस इसका एबिडटा मार्जिन काफी बढ़ा सकता है. हालांकि कंपनी के सामने पानी के लिए सरकार के पूंजीगत खर्चों में धीमेपन की आशंका एक बड़ा जोखिम है. साथ ही कमोडिटी की तेज बढ़ती कीमतों से भी इसके रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है.

New IPO : Sterlite Power लाने जा रही है IPO, अनिल अग्रवाल की कंपनी जारी करेगी 1200 करोड़ के नए शेयर

Va Tech Wabag पर नोमुरा के रिजल्ट नोट में कहा गया है कि कंपनी के मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही का नतीजा कमोबेश उम्मीद के मुताबिक ही है. कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक कोविड-19 का असर नहीं होता तो रेवेन्यू में 10 से 15 फीसदी और एबिडटा मार्जिन में 150 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी हो सकती थी. आखिर नोमुरा की ओर से कंपनी के शेयरों की कीमतों में 50 फीसदी के उछाल के अनुमान के पीछे वजह क्या है? कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक उसके पास जल शुद्धिकरण से जुड़ी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में भागीदारी के काफी मौके हैं. सरकार ने जल जीवन, अमृत और नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है. इसमें कंपनी के पास काफी काम होगा. इसके अलावा Chennai desalination जैसे खारे पानी को साफ करने जैसी बड़ी परियोजना भी इसके पाइपलाइन में होगी. तेल और गैस सेक्टर में अच्छी संभावनाओं को वजह से इसका हाई-मार्जिन इंडस्ट्रियल सेगमेंट भी रिवाइव हो चुका है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.