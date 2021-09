Jhujhunwala Portfolio: राकेश झुनझुनवाला ने Zee Entertainment में लगाया पैसा, कंपनी के शेयर 40 फीसदी उछले

Rakesh Jhujhunwala News: ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprieses Ltd.) के बोर्ड में बदलाव की खबरों के बीच बिग बुल राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhujhunwala) ने कंपनी के शेयरों में बड़ी खरीदारी की है. NSE के डेटा के मुताबिक झुनझुनवाला ने एक ब्लॉक डील में ज़ी एंटरटेनमेंट के 110.22 करोड़ शेयर खरीदे हैं. झुनझुनवाला ने 220.44 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शेयर खरीदे हैं. Zee Entertainment में राकेश झुनझुनवाला की कंपनी Rare Enterprises में अब हिस्सेदारी बढ़ कर 0.52 फीसदी हो गई है.

NSE के डेटा के मुताबिक एक और निवेशक BofA Securities Europe S A ने कंपनी ने 115 करोड़ रुपये में ज़ी एंटरटेनमेंट के 48.60 लाख शेयर खरीदे हैं. आज की तारीख में कंपनी में BofA की हिस्सेदारी बढ़ कर 1.03 फीसदी हो गई है. मंगलवार को मीडिया में ज़ी एंटरटेनमेंट के टेकओवर से जुड़ी खबरों को हवा मिलते ही इसके शेयर 40 फीसदी बढ़ गए. निवेशकों को लग रहा था कि कंपनी के बोर्ड में जल्द ही बदलाव हो सकता है.

निवेशकों ने कंपनी के बोर्ड से सीईओ पुनीत गोयनका, डायरेक्टर मनीष चोखानी और और अशोक कुरियन को हटाने की मांग की थी. कंपनी में 17.9 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाली सबसे बड़ी निवेशक Invesco Developing Markets Fund और OFI Global China Fund ने शेयरहोल्डर्स की ओजीएम में कंपनी के सीईओ पुनीत गोयनका, चोखानी और कुरियन के इस्तीफे की मांग की थी. इस घटनाक्रम के बाद Zee Learn के शेयरों में 20 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई. SITI Networks के शेयर 3.2 फीसदी बढ़ गए वहीं Zee Media Corp. के शेयरों में 4.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. MT Educare और Dish TV India के शेयर 10-10 फीसदी बढ़ गए.

