Rainbow Children’s Medicare IPO: 1581 करोड़ का इश्यू, 542 रु का शेयर, एक्सपर्ट- लंबी अवधि के लिए लगाएं दांव

Rainbow Children’s Medicare IPO Opening Date: RCML देश की लीडिंग मल्टी स्पेशिएलिटी पेडियाट्रिक और गाइनी हॉस्पिटल चेन है. कंपनी कास्ट इफेक्टिव ग्रोथ पर फोकस करती है और आर्थिक रूप से अनुशासित मॉडल पर काम कर रही है.

Rainbow Children’s Medicare IPO GMP: प्राइमरी मार्केट में पैसे लगाते हैं तो 27 अप्रैल यानी बुधवार को आपके पास एक और मौका है.

Rainbow Children’s Medicare IPO Open on 27 April 2022: अगर आप प्राइमरी मार्केट में पैसे लगाते हैं तो 27 अप्रैल यसनी बुधवार को आपके पास एक और मौका है. देश की लीडिंग मल्टी स्पेशिएलिटी पेडियाट्रिक और गाइनी हॉस्पिटल चेन रेनबो चिल्ड्रेन्स मेडिकेयर (Rainbow Children’s Medicare) IPO बुधवार यानी 27 अप्रैल को खुल रहा है. इशू के तहत प्राइस बैंड 516-542 रुपये प्रति शेयर है. जबकि इसके जरिए कंपनी का 1581 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान है. यह इश्यू सब्सक्रिप्सन के लिए 29 अप्रैल तक खुला रहेगा. एंकर निवेशकों के लिए यह इश्यू आज यानी 26 अप्रैल को खुल गया है. एक्सपर्ट का कहना है कि लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह है. वैल्युएशन और निवेश पर सलाह Swastika Investmart Ltd के रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि Rainbow Children’s Medicare Ltd. (RCML) देश की लीडिंग मल्टी स्पेशिएलिटी पेडियाट्रिक और गाइनी हॉस्पिटल चेन है. कंपनी कास्ट इफेक्टिव ग्रोथ पर फोकस करती है और आर्थिक रूप से अनुशासित मॉडल पर काम कर रही है. आगे जाकर, कंपनी ब्राउनफील्ड एसेट्स के अधिग्रहण या ग्रीनफील्ड एसेट्स के विकास के माध्यम से अपने अस्पताल नेटवर्क का विस्तार कर सकती है. यह इश्यू OFS और फ्रेश इश्यू का एक कॉम्बो है. वित्त वर्ष 2022 नंबर्स पर इसकी कीमत 43.53 PE पर है. 31 दिसंबर 2021 को समाप्त 9 महीनों के लिए कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 38.53 करोड़ से बढ़कर 126.41 करोड़ रुपये हो गया. संतोष मीना का मानना है कि ऐसी संभावना हो सकती है कि मुनाफे में यह अचानक उछाल वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में कोविड की दूसरी लहर के चलते हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने से हुआ हो. मुनाफे में इस तरह की एक्सपोनेंशियन बढ़त आगे जारी नहीं रह सकती है. बिजनेस की खास प्रकृति, अनुभवी मैनेजमेंट टीम, हाई कैलिबर मेडिकल प्रोफेशनल के चलते कंपनी का आउटलुक बेहतर नजर आ रहा है. उन्होंने इस इश्यू में लंबी अवधि के लिए निवेया करने की सलाह दी है. फ्रेश इक्विटी शेयर और OFS IPO के तहत 280 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे जबकि मौजूदा शेयरधारक ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत 2.4 करोड़ शेयरों की बिक्री करेंगे. ओएफएस के तहत प्रमोटर्स रमेश कंचरला, दिनेश कुमार चिरला और आदर्श कंचरला, प्रमोटर ग्रुप एंटिटी पद्म कंचरला और निवेशक ब्रिटिश इंटरनेशनल इंवेस्टमेंट पीएलसी (पूर्व नाम सीडीसी ग्रुप पीएलसी) और सीडीसी इंडिया शेयरों की बिक्री करेंगे. प्राइस बैंड, लॉट साइज इश्यू के लिए प्राइस बैंड 516-542 रुपये प्रति शेयर और लॉट साइज 27 शेयरों का है. निवेशकों को कम से कम 14634 रुपये का निवेश करना होगा. रेनबो चिल्ड्रेन्स मेडिकेयर के कर्मचारियों को फाइनल ऑफर प्राइस में 20 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. शेयरों का अलॉटमेंट 5 मई और लिस्टिंग 10 मई को हो सकती है. शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी. किसके लिए कितना रिजर्व इश्यू का 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB), 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों और 15 फीसदी हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए रिजर्व है. इस इश्यू के तहत 3 लाख शेयरों को योग्य कर्मचारियों के लिए रिजर्व किया गया है. इश्यू के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जेपी मॉर्गन इंडिया और IIFL सिक्योरिटीज बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

