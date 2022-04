Devyani, Burger King, Jubilant Food में 43% तक मिल सकता है रिटर्न, QSR शेयरों पर ब्रोकरेज की Buy रेटिंग

कोविड 19 के बाद से QSR प्लेयर्स में सेल्स रिकवरी मोमेंटम बेहद मजबूत दिख रहा है. अनलॉक थीम का सबसे ज्यादा फायदा जिन सेक्टर को मिल रहा है, उसमें QSR भी है.

कोरोना वायरस की बंदिशें हटने के साथ ही QSR प्लेयर्स के बिजनेस में रिकवरी आ रही है. (Bloomberg via IE)

QSR Stocks: पिछले कुछ महीने के प्राइमरी मार्केट की बात करें तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स (QSR) ने इसमें काफी इंटरेस्ट दिखा है. QSR सेग्मेंट से जुड़ी कुछ कंपनियों ने खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराया है. इसमें Devyani International, Burger King, Barbeque-Nation RBA (Burger King) और Zomato जैसे नाम हैं. हालांकि कोविड 19 में लॉकडाउन के चलते इनके कारोबार पर जमकर असर हुआ. फिलहाल कोविड 19 की बंदिशें जैसे जैसे हटी हैं, उनके कारोबार में रिकवरी आई है. एक बार फिर पूरे देश में डिमांड मजबूत हुई है, जिससे कंपनियों का सेल्स रिकवरी मोमेंटम मजबूत दिख रहा है. अनलॉक थीम का फायदा इन कंपनियों को मिलेगा और इनसे जुड़े कुछ शेयर जोरदर रिटर्न दे सकते हैं. सेल्स रिकवरी मोमेंटम मजबूत ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स (QSR) पर पॉजिटिव है. ब्रोकरेज का कहना है कि कोविड 19 के बाद से सेल्स रिकवरी मोमेंटम बेहद मजबूत दिख रहा है. अनलॉक थीम का सबसे ज्यादा फायदा जिन सेक्टर को मिल रहा है, उसमें QSR भी है. जबकि कंज्यूमर सेक्टर में अभी ऐसी रिकवरी नहीं आई है. रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट की कीमतों में 3 से 6 फीसदी का इजाफा किया है, लेकिन डिमांड पर असर नहीं है. स्टोर्स में कैपेसिटी तकरीबन फुल दिख रही है. देशभर में डिमांड मजबूत ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि डाइन-इन प्लेयर्स बेहतर कर रहे हैं. जबकि डिलिवरी भी मजबूत है. समर वैकेशन और आईपीएल सीजन के चलते डिमांड भी मजबूत आ रही है. अप्रैल महीने में खासतौर से मजबूत रिकवरी देखने को मिल रही है. देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के चलते मेट्रो शहरों में मौजूद शॉपिग माल्स में भी फुलफाल धीरे धीरे बढ़ रहा है. अगले कुछ महीनों में यह फुटफाल प्री कोविड लेवल पर आने की उम्मीद है, जिसका फायदा QSR प्लेयर्स को मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस ने इस सेक्टर से Jubilant Food पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है. वहीं DEVYANI और RBA (पहले बर्गर किंग) में भी निवेश की सलाह दी है. Jubilant FoodWorks सलाह: Buy

टारगेट: 730 रुपये

करंट प्राइस: 544 रुपये

रिटर्न: 34 फीसदी Devyani International सलाह: Buy

टारगेट: 210 रुपये

करंट प्राइस: 168 रुपये

रिटर्न: 25 फीसदी RBA (Burger King) सलाह: Buy

टारगेट: 150 रुपये

करंट प्राइस: 105 रुपये

रिटर्न: 43 फीसदी Barbeque-Nation सलाह: Neutral

टारगेट: 1360 रुपये

करंट प्राइस: 1196 रुपये

रिटर्न: 14 फीसदी Westlife Development सलाह: Neutral

टारगेट: 474 रुपये

करंट प्राइस: 490 रुपये

रिटर्न: 3 फीसदी (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

