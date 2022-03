Opening Up Theme Stocks: ये हैं अनलॉक थीम वाले क्वालिटी शेयर, पोर्टफोलियो में करें शामिल, कराएंगे मुनाफा

अब देश में काम धंधे पूरी तरह से पटरी पर आ चुका है. होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर और स्क्रूल भी खुल चुके हैं.

देश में डेली कोरोना वायरस के मामले अब 3000 से भी नीचे आ गए हैं. (image: pixabay)

Unlock Theme Stocks: देश में डेली कोरोना वायरस के मामले अब 3000 से भी नीचे आ गए हैं. कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर अब खत्म होने की ओर है. देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के चलते जहां यह महामारी अब कंट्रोल में है, वहीं आर्थिक गतिविधियों पर लगी पाबंदियां भी हट चुकी हैं. कहीं कहीं कुछ आंशिक पाबंदियां हैं भी तो वह हटने वाली हैं. फिलहाल अब देश में काम धंधे पूरी तरह से पटरी पर आ चुका है. होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर और स्कूल भी खुल चुके हैं. टूरिज्म एक्विटी भी नॉर्मल हो गई है. इस ओपनिंग अप इकोनॉमी थीम का फायदा बहुत से सेक्टर को मिलने वाला है. इससे पेपर इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक सेकटर और ट्रैवल सेक्टर एक बार फिर डिमांड में आएंगे. मौका है इन सेकटर से क्वालिटी सेक्टर के चुनाव का. हमने इन सेक्टर से जुड़े कुछ क्वालिटी स्टॉक्स की जानकारी दी है, जिनमें ब्रोकोज हाउस ने निवेश की सलाह दी है. किन सेक्टर को मिलेगा फायदा इकोनॉमी ओपन होने और बिजनेस एक्टिविटी बढ़ने से जिन सेक्टर्स को फायदा होगा, उनमें बैंकिंग, लॉजिस्टिक, एविएशन, होटल, टूरिज्म, कंज्यूमर सेक्टर, पेपर इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर को मिलेगा. इन सेक्टर में अब डिमांड भी धीरे धीरे बेहतर हो रही है. लॉजिस्टिक और टूरिज्म जैसे सेक्टर में तो डिमांड अब प्रीकोविड के लवेल पर पहुंचने लगी है. इनमें से जिन शेयरों का रिस्क रिवॉर्ड रेश्यो बेहतर है और वैल्युएशन आकर्षक है, उनपर नजर रखी जा सकती है. PVR ब्रोकरेज हाउस शेयरखान ने PVR में निवेश की सलाह दी है और टारगेट 1900 रुपये का रखा है. शेयर का करंट प्राइस 1672 रुपये है, यानी में हर शेयर पर 228 रुपये का मुनाफा हो सकता है. ब्रोकरेज का मानना है कि ज्यादातर राज्यों में सिनेमाघर खुल रहे हैं. फुटफाल में रिकवरी हो रही है जो आगे और मजबूत होनी है. FY2023E तक PVR की आपरेटिंग प्रॉफिटैबिलिटी प्री कोविड लेवल से बेहतर रह सकती है. विज्ञापन से आने वाला रेवेन्यू भी बढ़ेगा. Indian Hotels Company ब्रोकरेज हाउस IIFL ने Indian Hotels में 247 रुपये के टारगेट के साथ निवेया की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 200 रुपये के आस पास है. अनलॉक के चलते देश में टूरिज्म इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ रही है. होटल रूम बुकिंग रेश्यो बेहतर हुआ है. डोमेस्टिक के साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ रही है. कई जगह आक्यूपेंसी रेट अब प्री कोविड 19 लेवल पर आ गया है. इवेंट की संख्या बढ़ रही है. इन सबका फायदा लेने के लिए Indian Hotels बेहतर पोजिशन पर है. SBI ब्रोकरेज हाउस HDFC Securities ने SBI में निवेश की सलाह दी है और टारगेट 570 रुपये दिया है. शेयर का करंट प्राइस 486 रुपये है. देश में इकोनॉमिक रिकवरी का सबसे ज्यादा फायदा बैंकिंग सेक्टर को होगा. सेक्टर में SBI मजबूत पोजिशन पर दिख रहा है. बैंक की क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है. FY21-24E तक लोन बुक 11 फीसदी CAGR जबकि NII और नेट प्रॉफिट में 11 फीसदी और 34 फीसदी CAGR ग्रोथ रह सकती है. TCI Express ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने लॉजिस्टिक कंपनी TCI Express में 2130 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 1760 रुपये के आस पास है. TCIE एक्सप्रेस लॉजिस्टिक सेग्मेंट में लीडिंग कंपनियों में है, जिसकी प्रेजेंस पूरे भारत में है. कंपनी का क्लाइंट बेस अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है. कंपनी का फोकस हाई मार्जिन B2B स्पेस पर है. अनलॉक थीम का फायदा लेने के लिए कंपनी बेहतर पोजिशन पर है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.