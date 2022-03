PVR और INOX Leisure में आई रिकॉर्ड तेजी, मर्जर की खबर से सेंटीमेंट मजबूत, क्या शेयर पर लगाएं दांव?

PVR का शेयर आज 10 फीसदी की तेजी के साथ 2004 रुपये तक पहुंचा तो INOX Leisure में 20 फीसदी तेजी रही और यह 564 रुपये के भाव तक पहुंच गया.

आज के कारोबार में मल्टीप्लेक्स चेन आपरेटर्स PVR और INOX Leisure में शानदार तेजी देखने को मिली है. (file)

आज के कारोबार में मल्टीप्लेक्स चेन आपरेटर्स PVR और INOX Leisure में शानदार तेजी देखने को मिली है. इंट्राडे कारोबार में दोनों शेयरों ने अपना नया 1 साल का हाई टच किया. PVR का शेयर आज 10 फीसदी की तेजी के साथ 2004 रुपये पर पहुंचा तो INOX Leisure में 20 फीसदी तेजी रही और यह 564 रुपये के भाव पर पहुंच गया. असल में दोनों कंपनियों ने आपस में मर्जर का एलान किया है. नया स्क्रीन लॉन्च करने पर उसका नाम PVR INOX रखा जाएगा. माना जा रहा है कि इससे दोनों कंपनियों के बिजनेस में मजबूती आएगी. ब्रोकरेज हाउस को इन शेयरों में आगे और तेजी का अनुमान है, जिससे निवेश की सलाह दे रहे हैं. ज्यादा स्क्रीन मिलने से बिजनेस होगा मजबूत ब्रोकरेज हाउस CLSA ने INOX-PVR मर्जर को पॉजिटिव कदम बताया है और दोनों शेयरों में निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि इस मर्जर में 6 महीने लग सकते हैं, हालांकि यह यब्जेक्ट आफ अप्रूवल है. मर्जर के बाद कंपनी के बिजनेस में मजबूती आएगी. OTT के चलते रिस्क कम होगा. भारत में मल्टीप्लेक्स की तुलना में OTT प्लेटफॉर्म के लिए रिस्क कम है. वहीं ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने भी दोनों के शेयरों में निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि PVR का शेयर आगे मार्च 2023 तक 2300 रुपये के भाव पर पहुंच सकता है. जबकि INOX का शेयर 690 रुपये का भाव दिखा सकता है. करंट प्राइस के लिहाज से INOX में 47 फीसदी और PVR में 28 फीसदी तेजी आ सकती है. OTT प्लेटफॉर्म अभी चुनौती ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने PVR के शेयर पर 1600 रुपये के टारगेट के साथ न्यूट्रल रेटिंग दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि स्क्रीन बढ़ने से कंपनी का बिजनेस मजबूत होगा. हालांकि OTT प्लेटफॉर्म अभी चुनौती रहेंगे. ब्रोकरेज का मानना है कि शेयर का वैल्युएशन ज्यादा है, जिससे अपसाइड के लिए नियरटर्म में ज्यादा गुंजाइश नहीं है. क्या है मामला मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री से बड़ी खबर यह है कि आगे PVR और INOX का मर्जर होगा. यह डील शेयर स्वैप के जरिए पूरी होगी. INOX के 10 के बदले PVR के 3 शेयर मिलेंगे. नई कंपनी का नाम PVR INOX होगा. मर्जर के बाद PVR और INOX दोनों प्रोमोटर होंगे. PVR की 10.62 फीसदी और INOX की 16.66 फीसदी हिस्सेदारी होगी. मर्जर के बाद PVR और INOX दोनों की बोर्ड में 2-2 सीट रहेगी. इस मर्जर के बाद दोनों के पास पूरे देश में 1500 से अधिक स्क्रीन होंगे. वर्तमान में स्क्रीन के नाम अपने पुराने नाम से बने रहेंगे. नया स्क्रीन लॉन्च करने पर उसका नाम PVR INOX रखा जाएगा. क्यों लिया मर्जर का फैसला मर्जर के बाद दोनों कंपनियों ने ज्वॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि OTT प्लैटफॉर्म के कारण हमें बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है. लेकिन मर्जर के बाद हम आने वाले समय पर टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी दर्शकों को बेहतर अनुभव दे सकेंगे. ज्वॉइंट एंटिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय बिजली होंगे, जबकि संजीव कुमार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे. आईनॉक्स ग्रुप के वर्तमान चेयरमैन पवन कुमार जैन नई एंटिटी के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.